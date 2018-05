El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves sendos proyectos de ley por los que se concede autorización a la sociedad pública Sodena para realizar en 2018 nuevas operaciones de préstamo o aval por un máximo de 2,5 millones de euros para Sendaviva y por un máximo de 3 millones de euros para la compañía Dynamobel de Peralta.



El proyecto sobre Sendaviva ha sido apoyado por todos los grupos salvo Podemos e I-E, que se han abstenido, y el proyecto sobre Dynamobel ha recibido el aval de toda la Cámara, salvo de Podemos, que también se ha abstenido.



El Gobierno ha enviado estos dos proyectos al Parlamento foral tras constatar hace unos meses que no se estaba cumpliendo una ley de 2014 que obligaba al Gobierno de Navarra a solicitar autorización al Parlamento para la concesión de determinados préstamos y avales por parte de Sodena. Con el trámite parlamentario realizado este jueves, se convalidan y autorizan las operaciones de préstamo formalizadas por Sodena en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 con Parque de la Naturaleza de Navarra (Sendaviva) y se autoriza a la sociedad pública a realizar en 2018 nuevas operaciones de préstamo y/o aval con el parque hasta un máximo de 2,5 millones de euros.



El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi, ha indicado que se trata de una cifra "prudente", a la vista de que en 2017 se terminó de abonar toda la deuda bancaria que tenía el parque. Para 2018, Sendaviva contempla dos escenarios, uno "más agresivo, con mejores resultados, y otro más conservador". "En el primer caso tendríamos 197.000 visitantes y en el segundo 184.000. Vamos a pelear por el más ambicioso", ha indicado.



En el caso de Dynamobel, compañía de Peralta dedicada a la fabricación de muebles, se convalidan y autorizan las operaciones de préstamo formalizadas por Sodena en los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 con Dynamobel, y se le autoriza para realizar en 2018 nuevas operaciones de préstamo y/o aval con la compañía hasta un máximo de 3 millones de euros.



Manu Ayerdi ha explicado que, "en previsión de que no sea posible alcanzar un acuerdo con inversores en el corto plazo", se ha alcanzado un acuerdo con los actuales socios para aportar el 50% de las necesidades financieras previstas en el plan de viabilidad, "de forma que se pueda poner en valor la sociedad y lograr una desinversión adecuada para recuperar la mayor parte de los fondos que se hayan podido aportar, al tiempo que se pueda consolidar el empleo directo e indirecto de la compañía".



El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que los proyectos presentados por el Gobierno son dos expedientes que "están muy bien trabajados". En el caso de Dynamobel ha dicho que "hay que hacer un apoyo claro, porque tiene una influencia tremenda en Peralta", y sobre Sendaviva ha destacado que es "un foco de atracción turística". "Si el proyecto para Sendaviva lo hubiera traído un Gobierno de UPN, los que ahora son socios del Gobierno hubieran votado en contra, y me alegro de que esto haya cambiado y ahora se apoye el proyecto", ha indicado.



El parlamentario de Geroa Bai Rafa Eraso ha afirmado que "lo más triste de todo es la herencia que ha tenido que recibir este Gobierno de todas las cosas maravillosas que dejó realizadas UPN". Sobre los proyectos para la concesión de préstamos, ha dicho hay que apoyar a Dynamobel por la importancia que supone "el mantenimiento de puestos de trabajo y el desarrollo industrial de la zona". En cuanto a Sendaviva, ha respaldado también el proyecto y ha citado el empleo que depende del parque y el gasto de turistas en la zona.



Por parte de EH Bildu, Maiorga Ramírez ha señalado que "es un paso adelante" que el Gobierno tenga que acudir al Parlamento de Navarra para solicitar autorización en este tipo de operaciones. Así, ha señalado que, aunque su grupo apoya estos dos proyectos en concreto, el Gobierno "tendrá que ver si está aportando dinero de manera estructural y tendrá que analizar su viabilidad".



El portavoz de Podemos Carlos Couso sobre Dynamobel ha destacado que la dirección de la compañía "es de confianza, parece que está funcionado, ha alcanzado unos contratos importantes y da que pensar que la empresa está saliendo ya del pozo". En cuanto a Sendavia, ha afirmado que "con los 63 millones gastados en Sendadiva se podía haber hecho muchas cosas para mejorar la situación económica", pero en todo caso ha valorado que "parece que nos acercamos ya a tener gestiones anuales que empiezan a no ser deficitarias, con lo cual nos daríamos con un canto en los dientes".



El parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha señalado que las dos iniciativas son "muy importantes y los dos dosiéres están bien estructurados y bien explicados" y ha animado al Gobierno foral "a seguir en esta línea".



La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha agradecido al consejero que "se haya acordado" de pedir la autorización al pleno y ha indicado que no tiene "nada que objetar" a ninguno de los dos proyectos.



Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha indicado que el apoyo está "claramente justificado por el volumen de empleo que además tiene una línea de salida clara porque las perspectivas empiezan a ser positivas". En el caso de Sendaviva, ha apuntado que la situación "es diferente y no vemos una perspectiva de salida". "Fue una decisión política de UPN equivocada y no justificada. Ahora no nos vamos a oponer a este proyecto por responsabilidad", ha indicado.