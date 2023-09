¿Quieres emprender un nuevo rumbo o complementar tu carrera? Este curso de agentes inmobiliarios es el camino

Curso Básico para Agentes Inmobiliarios de ¿Te has planteado dar un giro a tu vida profesional y emprender un nuevo rumbo en un sector en auge? ¿O quieres complementar tu carrera para destacar en un mundo tan competitivo? En ambos casos, te presentamos elde DN Inmo , formación que cubre una necesidad que el sector está demandando en Navarra.

El curso está organizado por DN INMO, pionera en formación inmobiliaria, y cuenta con el apoyo de Caja Rural de Navarra, ARPA Abogados, Idealista, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Navarra (API) y Asociación de Constructores Promotores de Navarra.

Tras el éxito de la primera edición de este curso en 2022, la segunda tendrá lugar del 3 de octubre al 21 de diciembre de 2023 en la sede de Diario de Navarra de la calle Zapatería, 49. Para hacerlo compatible con otras actividades profesionales, el horario será de 16.15 a 19.15 los martes y jueves, y las inscripciones están abiertas en la web www.cursoainmo.es

El curso ahondará en los conocimientos necesarios para abordar cualquier operación inmobiliaria y poder ayudar tanto a los propietarios que quieren vender como a los posibles compradores. Desde el punto de vista económico, aportará formación sobre el mercado de las hipotecas y el mundo de la inversión inmobiliaria, junto a legislación, tipología de contratos y otros conceptos legales, además de la fiscalidad que afecta a las operaciones. El curso hará también un repaso de los procesos tanto de las operaciones de alquiler como de compraventa, de las herramientas de marketing necesarias desde la preparación del producto hasta el cierre de las mismas, pasando por los portales, las nuevas tecnologías, así como por las técnicas de ventas. Los participantes conocerán también las técnicas de captación y valoración de inmuebles.

Los ponentes del curso serán especialistas de Navarra y del resto del país que se desplazarán a Pamplona.

Así fue la primera edición del Curso Básico para Agentes Inmobiliarios de DN Inmo en 2022

“Los trabajos creados con ilusión y motivación son un motor para poder ofrecer la mejor información a nuestros clientes”, así explica María Aizpún, socia fundadora y gerente en DN Inmo, qué llevó a lanzar la primera edición de este curso el año pasado. “Con la misma ilusión y las mismas ganas que el año pasado iniciamos este segundo curso”, añade.

Los 15 alumnos de la primera promoción ahondaron en los conocimientos necesarios para abordar una operación inmobiliaria. Jon Aramendía fue uno de ellos y cuenta que “fue un curso muy completo y unos contenidos accesibles para todos. Me llevé muchas herramientas online desconocidas que actualmente me están ayudando mucho en mi trabajo”. Mireya López-Belio, otra de las alumnas, destaca que le pareció “una excelente idea para formarme y no cerrar la puerta a ninguna oportunidad. Con el curso pude tener una visión general del sector y conocer su complejidad”.

Sergio Marcos, director de API Academy en API Colegi i Associació d’ Agents Inmobiliaris de Catalunya fue uno de los ponentes. Recuerda que “esta iniciativa fue un motivo de alegría. Somos un sector que seguimos autoformándonos. Fue un lujo poder contar con ese grupo de alumnos y su interés por conocer y comprender el sector”.