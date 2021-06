Acude a un profesional inmobiliario para vender tu piso

Actualizada 21/06/2021 a las 14:53

Tal vez seas de los que crees que puedes comprar o vender una casa por tu cuenta, pero si eres de los que ya lo ha intentado seguro que compartes con nosotros la filosofía de "Zapatero a tus zapatos". Sin duda, valorarás la profesionalidad y el saber hacer del profesional inmobiliario, que son personas que dedican su vida a dar un servicio profesional a los clientes que estos suelen agradecer eternamente, ya que podemos decir que un cambio de vivienda es una de las decisiones principales que tomamos en la vida.

Quizás no hayamos pensamos con anterioridad en la necesidad e importancia que supone elegir una agencia profesional y de confianza hasta que no queremos vender nuestra casa o comprar una vivienda. Algo que puede parecer sencillo se convierte en un trámite muy complejo, ya sea por nuestra falta de tiempo, por el desconocimiento que tenemos del mercado inmobiliario o simplemente por no estar familiarizado con el tipo de gestiones que supone esta operación.

Es por este motivo que debemos saber elegir bien en qué manos podemos dejar nuestra pasada o futura vivienda. Una inmobiliaria profesional y que nos inspire total confianza nos ahorrará tiempo y posibles problemas que puedan surgir a la hora de encontrar el inmueble o el comprador adecuado.

Los agentes inmobiliarios y los clientes deben forman un equipo con el que, gracias a su asesoramiento profesional, se llegará a tomar la decisión más adecuada ya que poseen la experiencia y cartera de clientes que han conseguido a través de los años en un mercado tan cambiante. Al fin y al cabo, los profesionales que continúan en el mercado durante años nos demuestran que los clientes siguen confiando en ellos y que lo han hecho bien a lo largo de los años.

Los factores del éxito de una operación inmobiliaria

1. Lo primero que se debe tener en cuanta es una buena tasación del inmueble.

2. El poder mostrar la vivienda a un posible comprador lo más lucida posible, lo que se conoce como servicio de home staging.

3. Un plan de marketing personalizado para que llegue a ese perfecto comprador y pueda ser bien atendido en las visitas que necesite realizar al inmueble.

4. La importancia de saber mostrarlo en el “escaparate”, debemos confiar en su conocimiento del mercado para poder acceder a una buena negociación, y teniendo siempre en cuenta la financiación y la fiscalidad.

5. Un buen contrato de compraventa en el que tengamos todo a punto ante un notario para asegurarnos una conclusión feliz.

Además de la profesionalidad que nos puedan ofrecer, se debe considerar la transparencia y valores de la inmobiliaria a través de su tiempo, dedicación, conocimientos y pasión.

En DN INMO cumplimos todos estos requisitos y estamos en C/Bergamín 2 para lo que puedas necesitar. VEN A DN INMO.