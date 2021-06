Reestrena tu hogar

Actualizada 15/06/2021 a las 09:59

El Gobierno de Navarra ofrece diferentes ayudas económicas para favorecer la rehabilitación de inmuebles y viviendas. Una opción muy interesante para todas aquellas personas que desean mejorar sus condiciones de vida sin cambiar de residencia. Estos son los puntos más importantes.

Cualquier persona propietaria o usuaria de vivienda en Navarra puede solicitar que la rehabilitación de su vivienda sea considerada ‘Rehabilitación Protegida’. Este reconocimiento le da derecho a solicitar subvenciones y préstamos cualificados, siempre que su nivel de renta familiar ponderada no supere el nivel de 3,5 veces el SARA* y el presupuesto de la obra supere los 2.000 euros.

¿Para qué son las ayudas?

Para obras de reparación, mejora y/o adecuación a la normativa, de las viviendas o edificios residenciales que se destinen a residencia habitual de personas empadronadas en ellas.

¿Qué tipo de obras se financian?

Desde pequeñas reformas, como sustitución de ventanas, hasta reformas de unifamiliares y obras integrales de envolvente térmica o supresión de barreras arquitectónicas en comunidades de vecinos.

¿Qué tipo de subvenciones se reciben?

Varían en función de los ingresos de las personas solicitantes, pero también de la antigüedad del edificio o de si este está incluido en lo que se denomina “área de rehabilitación preferente”. La subvención suele oscilar entre el 5% ó 10% de la obra.

¿Qué requisitos debe tener la vivienda?

El edificio debe tener más de 25 años de antigüedad y destinar más del 50% de la superficie (excluidas planta baja y sótano) al uso de la vivienda. Además, debe destinarse a residencia habitual, no solo a vacaciones, fines de semana, etc. No se pueden ampliar las viviendas existentes ni crear nuevas con una superficie superior a 120 metros cuadrados útiles.

¿Vale cualquier reforma?

No. Para ser considerada Rehabilitación Protegida, el presupuesto ‘protegible’ de la obra debe superar los 2.000 euros por vivienda, pero durante 2020 y 2021 no puede exceder de 1.645,88 euros por metro cuadrado útil de vivienda y 658,35 euros el metro cuadrado de anejos.

¿Cuál es la ayuda máxima?

Cuando la persona beneficiaria de la obra de rehabilitación sea una persona física, la subvención máxima será de 12.000 euros por vivienda. Este tope se amplía a 25.000 euros por vivienda para unifamiliares que como resultado de la actuación lo sigan siendo, y para las viviendas de Rehabilitación Preferente.

Dónde se piden las ayudas.

A través de las Oficinas de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE) repartidas en las distintas comarcas de Navarra.

*SARA: Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada. Se trata de un indicador cuyo valor fue de 8.616,98 euros en 2019.