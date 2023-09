La izquierda abertzale renuncia a organizar el Ospa Eguna de Alsasua

reivindicar la salida de la Guardia Civil de Navarra y, por extensión, de Euskadi en tanto que son “fuerzas de ocupación”. La cita, que cuenta con comida popular, actividades y manifestación, se ha mantenido en la última década, pese a las reiteradas peticiones de colectivos de víctimas y partidos políticos de prohibirlo. La novedad, este año, ha sido bien distinta: el Ospa Eguna no se ha celebrado. El final del verano llegaba, en los últimos años, acompañado de polémica en Alsasua por la celebración del Ospa Eguna. Una jornada de carácter “festivo” paray, por extensión, de Euskadi en tanto que son “fuerzas de ocupación”. La cita, que cuenta con comida popular, actividades y manifestación, se ha mantenido en la última década, pese a las reiteradas peticiones de colectivos de víctimas y partidos políticos de prohibirlo.

Los organizadores no han explicado los motivos. Se han limitado a publicar un comunicado en redes sociales en el que aseguran que esto no significa que no vaya a celebrarse en el futuro. Pero hay un aspecto que llama la atención. La plataforma Altsasuko Isunen Taldea asevera que el lema del Ospa Eguna, ‘Alde hemendik’ (fuera de aquí), es “inadecuado” en los tiempos que corren. Consideran que en la actual coyuntura es preferible decir ‘Poliziarik Ez’ (No a la policía).

Los organizadores sostienen que la lucha contra la represión continúa siendo “urgente”, ya que es un instrumento al servicio de “la burguesía” al mando del “sistema capitalista”. “El aumento de la represión contra la clase trabajadora viene de la mano de gobiernos progresistas” y los partidos “socialdemócratas”, afirman. Por todo ello, y pese a que el lema contra la Guardia Civil ha sido “importante” en el “conflicto” vasco, reivindican la necesidad de contar con otro que “subraye” el “problema policial en su conjunto”. La situación tiene una profunda carga simbólica en una localidad que en 2016 fue escenario de una agresión a dos guardias civiles y sus parejas y que derivó en condenas de entre un año y medio y nueve años y medio de cárcel para ocho jóvenes.

La retórica es muy similar a la que utiliza la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y otras organizaciones de la órbita del Mugimendu Sozialista (MS), la nueva generación de jóvenes criados en el entorno de la izquierda abertzale que ha ‘roto’ con sus mayores. Apuestan por la vía socialista y comunista para la construcción de un Estado independiente, en detrimento de la perspectiva nacional.

PUGNA GKS-BILDU

Algunos ideólogos del MS han ahondado en redes sociales en la tesis de que el Ospa Eguna debe enfocarse contra todas las fuerzas policiales: locales, forales y estatales. La crítica hacia los “gobiernos progresistas” y las “fuerzas socialdemócratas” es toda una referencia velada hacia Bildu, pieza fundamental para la gobernabilidad tanto de España como de Navarra. Los jóvenes socialistas les acusan de haberse “aburguesado”.

Pero la no celebración del ‘Ospa Eguna’ tiene otra derivada. Pese a que se atribuye al MS su cancelación, lo cierto es que ha evitado otra fotografía incómoda para Bildu, cuyo entorno también ha estado siempre relacionado con esta jornada, en un momento en el que se suceden las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.