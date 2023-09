Javier Ollo: "Si se opta por la alternativa de Vitoria para el TAV, trabajaremos para que Alsasua tenga una parada"

Javier Ollo Martínez, cree que tendrían que hacer “fuerza común” con EH Bildu, en la oposición municipal, para que el “Tren de Altas Prestaciones pudiese parar” en la localidad. En víspera del lanzamiento del cohete, desconfía de la propuesta de trazado de Vitoria para enlazar Pamplona con la ‘Y vasca’. “Es –dice- como un elemento que parte en dos Sakana”. El primer edil anuncia la instalación de “una empresa fuerte” en el municipio antes de fin de año y se congratula de la “buena noticia” de Favorable al trazado del TAV por Ezkio, en línea con la opinión esgrimida por su partido, Geroa Bai; el alcalde de Alsasua cree que ten la localidad. En víspera del lanzamiento del cohete, desconfía de la propuesta de trazado de Vitoria para enlazar Pamplona con la ‘Y vasca’. “Es –dice- como un elemento que parte en dos Sakana”. El primer edily se congratula de la “buena noticia” de Sunsundegui, con 400 empleos.

La dirección de Sunsundegui demandó apoyo institucional para resolver la necesidad de vivienda y servicios con los empleos previstos con su contrato de Volvo. ¿Se va a poder responder a esta petición?

Toda la previsión de puestos de trabajo es una buena noticia. Es un reto. Es posible que se produzca cierto aumento de población. ¿Cuántas de los nuevos contratados serán personas serán de fuera y cuántas no? ¿Cuántas se quedarán a vivir aquí en Alsasua? Es toda una hipótesis. Por otro lado, Sunsundegui no ha demandado necesidad de ampliar ahora mismo sus instalaciones. Aunque a futuro seguro que está prevista una ampliación. Con el tema de la vivienda, esta noticia nos pilla con el nuevo Plan General Municipal, que queremos aprobar inicialmente esta legislatura. Estamos hablando de viviendas en Arkangoa y de reconfigurar el sector de Zelandi.

Sunsundegui habla de 400 empleos nuevos..

¿Qué aumento de población supondrá para Alsasua? No lo sabemos. Ahora mismo es imposible saberlo. Según el incremento de población también tendrá que intervenir el Gobierno de Navarra en materia de Educación, servicios sanitarios.. Cuando elaboramos la EMOT y el futuro Plan General teníamos que tener en cuenta una posible ampliación del Centro de Salud y en principio no lo había.

Precisamente la falta de médicos ha sido motivo de quejas meses atrás. ¿Cómo se encuentra la situación a día de hoy?

Creo que la preocupación está centrada en Pediatría, pero no sabemos más. Sobre de Medicina General, después de cómo hemos estado, no hay quejas en el Ayuntamiento. Es cierto que debe constituirse el Consejo de Salud. Hay dirección en este momento en el Centro.

Retomando el estado del mapa industrial, ¿hay empresas interesadas en radicarse en Alsasua?

Queremos agilizar los trámites para tener suelo habilitado, no digo suelo construido, para que una empresa interesada se pueda instalar. Hablamos de Kapitansoro, junto a la N-1. En este momento no hay suelo industrial como tal. Lo que nos está pasando es que debido a la buena ubicación, alguna empresa se va a implantar en breve en Alsasua, en naves de factorías que no tienen actividad.

¿Qué empresa es? ¿A qué sector pertenece?

- De momento no se puede decir, pero es una empresa fuerte, con sede en Guipúzcoa, que se va a implantar antes de fin de año.

Confirma la época de bonanza de Alsasua y Sakana, ya advertida por empresarios y por FP cuando anunció la necesidad de estudiantes.

Sí. Lo que se necesita es mano de obra. Se puede decir que prácticamente estamos en pleno empleo.

Días atrás, el presidente de la Mancomunidad de Sakana, Aitor Larraza, habló de la necesidad de modernizar la línea ferroviaria y de los apeaderos para atender a necesidades de empresas y de movilidad de trabajadores.

Con independencia de las diferencias sobre el Tren de Altas Prestaciones, lo que no se puede hacer es tener la actual línea ferroviaria dejada de la mano de Dios.

EL TAN Y LA OPCIÓN DE VITORIA

Las últimas informaciones sobre el TAV apuntan a la alternativa de Vitoria para conectar la ‘Y vasca’ con Pamplona. ¿Qué opina usted?

La opción de Vitoria afecta a Alsasua y de lleno a toda Sakana. La posición de mi partido la hemos manifestado una y otra vez: Estamos a favor de la opción de Ezkio. La opción de Vitoria, aunque sea menos costosa, afecta medioambientalmente y me atrevería a decir socialmente a toda Sakana. Es como un elemento que parte en dos el valle de Sakana. Ahora bien, si finalmente el Estado optara por el trazado de Vitoria, tendríamos que hacer fuerza común entre Geroa Bai y EH Bildu en Alsasua (las únicas formaciones con representación en el Ayuntamiento) para que, teniendo en cuenta la tradición ferroviaria, fuera posible que ese Tren de Altas Prestaciones pudiera parar en Alsasua.

¿Está pidiendo una estación del TAV?

En caso de que fuese la opción de Vitoria, que no es mi opción, creo que deberíamos hacer causa común en ese sentido, en la de tener una estación.

¿La relación Geroa Bai-EH Bildu es cordial?

El ambiente político del Ayuntamiento no tiene nada que ver con el que había hace años. En el día a día hay una relación muy buena.

En la calle también...

No percibo ningún tipo de crispación y ningún tipo de problema de convivencia.

¿No hubo Ospa Eguna?

Hay un comunicado. Como Ayuntamiento nunca hemos organizado ni colaborado en nada. Nada más que decir.

Geroa Bai tiene 9 concejales y 10 en la anterior. ¿Es esta legislatura la de la reválida?

Básicamente la composición, con EH Bildu uno más, es prácticamente similar. Me imagino que a futuro este Ayuntamiento tendrá más formaciones, aunque es complicado volver una vez que no se está.

Su grupo municipal es el bastión de Geroa Bai en el norte, donde EH Bildu ha copado la gran mayoría de las alcaldías.

Geroa Bai no tiene la implantación municipal como UPN o EH Bildu. Hay tiene un reto importante.

¿Será éste el primer año de la legislatura de su despedida?

Con cuatro años por delante no me atrevo a decir nada. Lo que sí puedo decir es que me comprometo a estar los cuatro años de alcalde. Mi dedicación va a ser la alcaldía. Al Parlamento, era el undécimo candidato de Geroa Bai. Y va a entrar la décima cuando se vaya Uxue Barkos.

Si se da el caso, ¿qué haría?

No pienso renunciar a la alcaldía durante los cuatro años. Creo que tenemos que ir trabajando, no sólo en mi caso, en el relevo. La vida son etapas y la política, también.

Los campaneros lanzarán el cohete.

Nunca se les había hecho un tipo de reconocimiento. Están ahí desde la Cruz de Mayo hasta septiembre. Es un elemento de mucha tradición. No sé quién lanzará el cohete, porque acto seguido sonará el repique.