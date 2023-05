Cinco toneladas de leña para una carbonera de 2,5 metros en Goizueta

carbonera en la primera edición del día dedicado a recuperar una tradición apegada a su tradición. "No es casualidad la estrecha relación de la localidad goizutarra con el antiguo oficio de la fabricación de carbón vegetal. En las orillas del río Urumea llegó a haber hasta 16 ferrerías que se alimentaban de carbón vegetal. Así, son muchísimas las generaciones que han conocido este antiguo oficio que, aún bien entrado el siglo XX, era sustento de varias familias de Goizueta", como recuerda el Consorcio Turístico del Plazaola en la presentación de la jornada. Su celebración coincidirá con el Mercado Itinerante de Mendialdea. Goizueta encenderá este sábado, 3 de junio, a las 12.15 horas, ladedicado a recuperar una tradición apegada a su tradición. "No es casualidad la estrecha relación de la localidad goizutarra con el antiguo oficio de la fabricación de carbón vegetal. En las orillas delllegó a haber hasta 16 ferrerías que se alimentaban de carbón vegetal. Así, son muchísimas las generaciones que han conocido este antiguo oficio que, aún bien entrado el siglo XX, era sustento de varias familias de Goizueta", como recuerda el Consorcio Turístico del Plazaola en la presentación de la jornada. Su celebración coincidirá con el Mercado Itinerante de Mendialdea.

Según el relato histórico recuperado para la ocasión por la entidad consorciada, "los frondosos bosques de haya y roble del territorio, sobre todo, proporcionaban la materia prima idónea que, tras un proceso de combustión muy lento, se iba convirtiendo en carbón. Todo ello, aún está vivo en la memoria de los y las más mayores del lugar, y han sido precisamente quienes lo han transmitido a las generaciones más jóvenes de tal manera que durante estos días se afanan en los preparativos de la primera edición de “Txondor Eguna”. Una jornada festiva que pretende mostrar a la población local y al público visitante los secretos y conocimiento sobre la tradición carbonera de este territorio".

Ya en 2011, un grupo de goizutarras "hizo una recreación de todo ello y dejó muy buen sabor de boca, de tal manera que ahora se pretende retomar la iniciativa y darle una continuidad en el tiempo. Para ello, surgió la asociación “Goizuetako Txundargileak” que es la que se ha encargado de organizar esta jornada festiva".

La construcción de la carbonera comenzó el pasado fin de semana después de apilarse 5 toneladas de leña. La materia fue depositándose en un círculo de unos 8 metros de diámetro para adoptar una forma piramidal hasta alcanzar una altura de 2,5 metros.

Las leñas se han ido colocando desde la base, adquiriendo su típica forma piramidal.

RCONOCIMIENTO Y COMIDA POPULAR

"Antes del encendido de la txondorra, se hará una presentación del trabajo realizado, así como una breve exposición de lo que ha significado el carboneo y de su importancia en la economía tradicional de Goizueta, así como en su paisaje. Y para ello se contará con personas que han tenido relación con el mismo. Se espera un acto emotivo que rememorará un oficio que tuvo un gran impacto en la vida del municipio".

Habrá comida con un menú que incluye patatas a la riojana, cerdo salvaje al “burduntzi” (asado en canal a fuego lento sobre de carbón vegetal), mousse de postre y bebida, café y copa. El precio es 20€ y los tickets se pueden adquirir en la cafetería Amaia o en el estanco de Goizueta, o reservar por teléfono y pago a través del 618 81 46 36.

En la organización, además de la asociación “Goizuetako txundargileak” y el Ayuntamiento de Goizueta, participan los coletivos y asociaciones locales, “Kultur Taldea”, “ELAMA” y “Umore ona Elkartea”.

FERIA ITINERANTE

Goizueta tomará el relevo en la ronda de las 9 ferias que se celebrarán este año con motivo de la 4ª edición de la Feria Itinerante de Mendialdea. Celebradas las de Araitz, Larraun y Goizueta, las seis próximas serán las siguientes: 25 de junio en Lekunberri; 2 Julio en Latasa (Imotz); 30 de Julio en Jaunsarats (Basaburua); 10 de Septiembre en Leitza (Día del Talo); 24 de septiembre en Areso y 8 de Octubre - Beuntza (Atetz).

En el caso particular de la jornada de Goizueta, habrá 26 puestos "con productos que los y las baserritarras de la comarca exhibirán y pondrán a la venta: verduras, hortalizas y frutos de temporadas, queso, miel, talo, embutidos, carne, paté, pan, huevos, etc. A esta oferta se suman diferentes puestos de artesanía en madera, cerámica, metal, textil, etc. de artesanos/as, la mayoría de la comarca. Se trata de una muestra de los mejores productos locales, producidos de forma sostenible y responsable, y en la que se valora especialmente la utilización de materias primas de la zona. Una iniciativa que, además, promueve un consumo responsable y consciente con el medioambiente de estas zonas rurales, con su paisaje, su economía y su cultura". El horario de la feria será de 10.30 a 14.00 horas.

En la organización del evento participan 10 ayuntamientos de Mendialdea (Araitz, Arano, Areso, Atetz, Basaburua, Imotz, Goizueta, Larraun, Leitza y Lekunberri), con la coordinación técnica de Cederna Garalur y del Consorcio Turístico del Plazaola, y con el apoyo de la asociación de baserritarras de Mendialdea (HABELARTE), centros educativos de la comarca y grupos de consumo como Araizko Zaporeak, LeitzEKO y Bertatik Bertara Dinamika.