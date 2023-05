Ganaderos del norte temen recurrir a reservas de forraje si no llueve en Navarra

El efecto de la sequía no es tan dañino como el que padece la Ribera, pero los ganaderos del norte de Navarra están ojo avizor de las evoluciones del tiempo. Cualquier sobresalto, sin lluvia que riegue la hierba, supone sufrir la experiencia del año pasado que les condujo a adelantar la provisión de forraje almacenada con miras a pasar el invierno. “Los prados están bien en primavera”, aprecia Andoni Mendiburu, sucesor en la actividad familiar de tratante en Santesteban. Consciente de la escasez de agua, que mantiene en vilo al sector primario, lanza una seria advertencia: “si no llueve antes, para San Fermín habrá que empezar a adelantar las reservas de invierno”. “Julio y agosto fueron desastrosos”, recuerda. “Vino septiembre y llovió. Se pudo echar entonces el ganado al monte. No hay que olvidar que en junio, hubo ganaderos que sacaron sus animales de Urbasa”.

Alfredo Basterra Del Castillo, veterinario que formó parte del concurso de carneros de Malerreka, corrobora el diagnóstico y la inquietud del tratante, compartidos por el sector primario del norte de Navarra. Aunque esté expuesto a precipitaciones con mayor regularidad, la sequía siembra temores.

Los augurios surgieron a una pregunta sobre el estado de la cabaña en un tiempo de sofoco como el actual. El sondeo se llevó a cabo en la Feria de Primavera de Malerreka, que reedita el Ayuntamiento de Santesteban con el apoyo técnico de Cederna-Garalur. Ayer se alcanzó la decimocuarta edición.