Un año de cárcel por causar un incendio con una quema no autorizada en Donamaria

El incendio se originó el 23 de marzo del año pasado, a las 17.20 horas. Según reconoció el acusado, prendió fuego en al menos dos puntos de la ladera del paraje de Etxindegui, perteneciente al comunal de Donamaria ,. Lo hizo “sin ningún tipo de autorización”, por lo que no lo hizo en un horario concreto, no estaba acompañado por personal para controlar el fuego y no había dado aviso al parque de bomberos de referencia. El fuego se propagó al subir por la ladera y afectó a un total de 2.362 metros cuadrados. No abarcó más extensión porquede Oronoz, que acudieron hasta el lugar y controlaron el fuego hacia las 19 horas.