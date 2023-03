Salud informa a Alsasua que el martes 4 de abril se incorporará una pediatra

El Consejo de Salud de Alsasua ha sido informado este miércoles de la incorporación el martes 4 de abril de una Pediatra al plantel de sanitarios adscritos a la Zona Básica, que abarca también Olazagutia y Ziordia. El anuncio viene dado con la confirmación del contrato suscrito por la profesional. Desde mediados de diciembre, falta un facultativo que se ocupe de la atención de infantil, con la consecuente inquietud instalada en la población manifestada en concentraciones semanales. Como opción, personal de enfermería se ocupa de la consulta y existe el apoyo de médicos de Familia del propio Centro de Salud. Para casos que requieren de la opinión de un Pediatra, el centro de San Martín, en Pamplona, aparece como alternativa. El desplazamiento hasta la capital navarra implica la obligación de recorrer 50 kilómetros.

Tras la sesión de este miércoles, el Consejo de Salud difundió un escrito en el que insta al departamento de Salud del Gobierno de Navarra a adquirir un compromiso que asegure "la cobertura de la totalidad de las seis plazas de medicina general correspondientes a la zona básica de salud; la cobertura de la plaza y media de pediatría correspondiente a la zona básica de salud y acabar con la rotación de profesionales, dotando de una estabilidad al centro de salud que permita una adecuada atención sanitaria".

En su reflexión, sus integrantes apuntan al déficit de personal de los últimos años: "El deterioro de la atención sanitaria en la zona básica de Alsasua, Olazagutía y Ziordia se ha convertido en un grave problema que padecemos tanto vecinas y vecinos de los tres pueblos como el conjunto de la plantilla adscrita al Centro de salud de Alsasua. Son años ya, en los que no se cubren las plazas de profesionales de medicina y Pediatría, lo que deriva en una inaceptable dificultad, cuando no imposibilidad, para acceder a un derecho fundamental de la ciudadanía, como es la asistencia sanitaria y vigilancia de la salud. Además, está suponiendo una sobrecarga de trabajo tanto para el personal de medicina que está desarrollando su labor, como para el personal de enfermería que debe asumir nuevas funciones. A esta falta de cobertura de las plazas se añade la continua rotación de profesionales que ahonda en la precarización de la atención primaria en nuestra zona básica de salud, ya que la relación entre profesional y paciente se ve interrumpida, impidiendo así un correcto seguimiento de su evolución. Asimismo, la no sustitución del personal durante sus vacaciones o bajas médicas agrava, aun mas si cabe, una situación que tememos esté a punto del colapso".

"Siendo grave todo lo descrito -añade el Consejo de Salud- ahora nos encontramos con una nueva e inaceptable situación como es la falta de pediatra en el centro de salud.

La falta de pediatra supone la vulneración del más elemental derecho a la salud de unas personas especialmente vulnerables, como son niñas y niños y especialmente los neonatos. Las primeras semanas de vida pueden ser fundamentales para la detección precoz de posibles patologías que con una correcta atención se pueden descubrir, prevenir y tratar. Que no se realicen estas revisiones puede suponer, en algunos casos, un auténtico riesgo vital o una patología que padecerá el resto de la vida. A esto hay que añadir los desplazamientos que madres y padres se ven obligados a realizar hasta Pamplona, incluso diariamente, con sus hijas e hijos para poder hacer el seguimiento de enfermedades crónicas, seguimiento que debería ser realizado en el propio centro de salud. Esta falta de pediatra además de vulnerar el derecho fundamental a la salud es un incumplimiento del Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud, que en su articulo 3º, punto 3a, establece: Componen o compondrán el Equipo de Atención Primaria: a) Los Médicos de Medicina General y Pediatría,… adscritos a la Zona".