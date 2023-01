Los ayuntamientos afectados piden que se reabra la oficina del guarderío forestal de Leitza

ayuntamientos de Leitza, Arano, Areso y Goizueta han instado este miércoles al Parlamento de Navarra a pedir la reapertura de la oficina del guarderío forestal de que se "refuerce" haciendo "buen uso" de unos recursos que han abogado por coordinar, igual que por "la colaboración a todos los niveles". Loshan instado este miércoles al Parlamento de Navarra a pedir lade Leitza clausurada por el Gobierno el mes pasado yhaciendo "buen uso" de unos recursos que han abogado por coordinar, igual que por "la colaboración a todos los niveles".

Mikel Zabaleta Aramendía, alcalde de Leitza, ha mostrado en representación de los cuatro ayuntamientos el desacuerdo con el cierre de la citada oficina decidido por el Ejecutivo para centralizar las de Sakana y Larraun en una nueva en Durante una sesión de trabajo solicitada por EH Bildu,, alcalde de Leitza, ha mostrado en representación de los cuatro ayuntamientos el desacuerdo con elen Irurtzun , con una distancia entre ésta y las localidades afectadas de más de una hora en vehículo.

Tras recordar que ya en 2019 se quiso cerrar la oficina de Leitza y que se mantuvo por la negativa del Ayuntamiento, aunque con solo "dos horas semanales" de atención al público, ha manifestado que las razones para el cierre en 2022 son que en el segundo semestre sólo una persona había acudido a ella, que en la práctica no ofrecía servicios directos, y razones organizativas, una nueva zonificación con más guardas para recorrer el territorio.

Razones que "no compartimos" porque "no se han tenido en cuenta los datos reales" de la atención prestada, ya que los ciudadanos llaman al guarda forestal y conciertan cita fuera del horario establecido, "decenas" de citas para hacer consultas y trámites o solicitar ayudas, ha dicho Zabaleta, y agregado que el coste del servicio era de 6.000 euros anuales.

Tampoco están de acuerdo estos cuatro ayuntamientos con la nueva demarcación, que "aleja a los guardas forestales de nuestros montes y bosques" en una zona además con un terreno complicado, y critican que no se hayan tenido en cuenta la nueva ley del mapa local ni la Estrategia Territorial de Navarra, en fase de elaboración.

Por eso, ha comentado Zabaleta, creen que se podía haber buscado una "nueva organización interna manteniendo una infraestructura que facilita la cercanía y la inmediatez", un "activo con mayor eficiencia" y cuyo cierre afectará a "la supervivencia" de pueblos con una población envejecida y que luchan contra la despoblación.

A este motivo de aposición han sumado el cambio climático y los incendios sufridos este verano, factores que deberían llevar en opinión de estos ayuntamientos a aprovechar el guarderío y a tener una "actitud proactiva", pero sin embargo ha lamentado que se opte por cerrar, "la dirección contraria a la lógica y el sentido común".

Para Adolfo Araiz, de EH Bildu, "se ha antepuesto la organización administrativa a la prestación del servicio", las razones dadas por el Gobierno para el cierre de la oficina del guarderío en Leitza "no son de peso", por lo que ha barajado otras económicas para tomar la decisión y criticado que "se rompa la zonificación" del mapa local cuando es posible que la zona se vaya a subdividir.

Miguel Bujanda, de Navarra Suma, ha aseverado que a su grupo no le gusta que se supriman servicios en las áreas rurales y menos "sin consenso" con vecinos y alcaldes, algo a lo que Desarrollo Rural "nos tiene acostumbrados", y ha lamentado el cierre de una oficina con "unos buenos servicios" y sobre todo ante los riesgos de despoblación y cambio climático.

Javier Lecumberri, del PSN, ha afirmado que "todos queremos dar un buen servicio" pero ha apuntado que ni la movilidad ni la comunicación de hoy son como la de hace unos años y la Administración "debe adaptarse aprovechando todos los recursos y medios".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha señalado que el cambio de modelo se inició en 2005 y sobre ese diseño se ha avanzado, al tiempo que ha avanzado que quizás tenga que ver con "la presencialidad de los guardas a las llamada del vecino" y no al revés, para lo que está previsto reforzar la plantilla.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha aludido a la profesionalización y coordinación esgrimida por el Gobierno y a indicado que el nuevo plan director 2023-2026 y la evaluación del anterior servirá para marcar nuevos retos y objetivos teniendo en cuenta a las entidades locales.

El Guarderío Forestal niega que haya una merma en el servicio por el cierre de la oficina de Leitza

Gloria Giralda Carrera, directora del servicio de Guarderío y Calidad de la Gestión Ambiental, ha afirmado que el cierre de la oficina del guarderío forestal en Leitza "no supone una merma del servicio sino todo lo contrario, mejor organización y mejor servicio a la ciudadanía" .

Giralda ha comparecido en el Parlamento a petición de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E para explicar las razones por las que el Gobierno ha clausurado la oficina de Leitza, una decisión que no comparten los ayuntamientos afectados, Leitza, Arano, Areso y Goizueta , y que el Ejecutivo justifica en una reorganización que centraliza las de Sakana y Larraun en una nueva oficina en Irurtzun,

Tras contar el histórico del guarderío, el director de sección Ignacio Borda Pascal ha indicado que en la actualidad hay 123 guardas que atienden los 365 días del año en turnos de mañana y tarde, de 08:00 a 21:30 horas, para "una atención cercana" aunque las oficinas del guarderío "no son de atención al publico".

En este sentido Giralda ha precisado que de hecho los horarios son "tan variados" que si se acude directamente a una oficina puede ser que no haya nadie, y ha subrayado que, por el servicio que prestan, de nueve oficias que hay siete no están en cascos urbanos sino en otros lugares porque "la gente no va allí".

"Nuestro negocio es el campo y todo lo que sucede tenemos que ir a verlo. Nosotros acudimos a donde está el ciudadano: a su huerto, el gallinero, el desbroce, ...", intentado además que no se tengan que coger tiempo de su trabajo para hacer una gestión.

Y a estas personas "la oficina no aporta" pero sí que estén todos los guardas en turnos para acudir a su llamada, lo que además pone el servicio a salvo de contingencias como una baja, ha dicho, y añadido que ahora se reforzará la demarcación de Irurtzun con dos guardas más, por lo que ha lamentado que en las conversaciones con los ayuntamientos afectados no haya habido un acuerdo.

En este sentido Giralda ha comentado que las oficinas son el lugar donde los guardas se cambian de ropa, tienen una zona de descanso y disponen de ordenadores para los trabajos administrativos, "pero no puedes acudir a ellas para presentar un papel" aunque "se da una atención personalizada y presencial", y la razón es que hay "múltiples vías de entrada", como instancias, llamadas telefónicas o redes sociales.

Unos recursos que se utilizan para asuntos previstos y para emergencia imprevistas, además de "un teléfono siempre abierto", por lo que los ciudadanos "no necesitan una oficina física" para ser atendidos y, de hecho, si es necesario incluso se les acercan al lugar acordado los documentos precisos.

Por el PSN, Javier Lecumberri, ha abogado por "dar el mejor servicio y de la mejor manera posible" y apuntado "los tiempos están cambiando, lo que obliga a una administración moderna con servicios digitales", para lo que se deben aprovechar sinergias con unos ayuntamientos pegados al terreno y referentes para mucha personas.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha indicado que "la clave" son las demarcaciones de 2005 y la reorganización posterior en Sakana y Larraun-Mendialdea "dependiente de equipos humanos y no de una sola persona", y ha considerado oportuno evaluar pasado un tiempo adecuado la prestación del servicio.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha subrayado "la gran labor" del guarderío para el medio ambiente, valorado que se reúna con los alcaldes para conocer su opinión y que se haya dado unos meses de transición para ver cómo está funcionando el servicio tras los cambios.

Miguel Bujanda, de Navarra Suma, ha indicado que "hay insatisfacción" en el administrado, que es a quien se debe el Gobierno, por lo que ha pedido una reflexión cuando cuatro alcaldes hablan de una "merma" en el servicio con el cierre de la ofician de Leitza y la nueva organización debería pretender el objetivo contrario.

Adolfo Araiz, de EH Bildu ha indicado que "lo importante es la mejora del servicio" y "hay una duda razonable" en los alcaldes, por lo que ha pedido que no se deje a nadie atrás y señalado que el mapa local establece dos zonas administrativas diferenciadas para Sakana y Mendialdea.