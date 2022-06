Descubriendo el sexto contiente

Qué me dirían si les aseguro que no hay cinco continentes, sino seis, y que este último se encuentra bajo nuestros pies. Uno de estos tesoros subterráneos se ubica en Mendukilo, perteneciente al grupo de las ocho cuevas hermanadas en la cornisa Cantábrica. Este paisaje subterráneo de Astiz (Larráun) abre sus puertas al público un fin de semana más de la mano del grupo Lurpea, pero de una forma especial con motivo del XII Día de las Cuevas que, este 2022, debido a la pandemia, ha pasado de celebrarse en marzo al primer fin de semana de junio;así se enlaza con la jornada mundial dedicada a las cavernas, el 6 de este mes. El coronavirus también les afectó, hasta 2019 entraban a las cuevas 22.000 visitantes al año, unos números que aún no se han recuperado.