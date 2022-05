Navarra Suma denuncia falta de transparencia en el reparto de pastos comunales

grupo municipal de Ayuntamiento de falta de transparencia en la adjudicación de pastos comunales, un asunto que, han destacado, es de vital importancia para el sector de la ganadería local, dado que de ello depende buena parte de sus ingresos de la política agraria comunitaria”. Elde NA + en elde Baztan ha criticado en un comunicado "laen la, un asunto que, han destacado, es de vital importancia para el sector de la ganadería local, dado que de ello depende buena parte de sus ingresos de la política agraria comunitaria”.

Sus tres ediles consideran que “tanto el equipo de gobierno formado por EH Bildu y Baztango Ezkerra como como la Junta General del Valle han sido interpelados públicamente por la falta de un criterio definido y público y con el soporte de un acuerdo municipal para la adjudicación de pastos comunales”.

Así, señalan que “ante las quejas manifestadas, el grupo municipal de Navarra Suma ha solicitado reiteradamente en las últimas semanas información acerca de la existencia de un acuerdo que establezca los criterios de reparto empleados desde 2005 por el equipo de gobierno, conformado desde 2011 por EH Bildu y Baztango Ezkerra”.

No obstante, NA+ manifiesta que “no hemos obtenido ninguna respuesta”. “Seguimos sin tener información acerca de qué criterios se han utilizado, por qué son distintos cada año y quién los ha determinado si no existe acuerdo municipal”, denuncian. Para NA+, esta falta de respuesta “deja mucho que desear en cuanto a transparencia y nos preocupa por lo decisivo que resulta para el sector el poder contar con los pastos necesarios para acceder a las ayudas de la PAC. El reparto debe ser riguroso y transparente y no puede haber un resquicio de arbitrariedad en la actuación del Gobierno municipal”. Por ello, han anunciado que emprenderán las acciones legales oportunas para la clarificación de lo ocurrido hasta el momento y para garantizar que las futuras adjudicaciones se hagan con criterios de rigor, transparencia y legalidad. “Porque de haberse actuado con arbitrariedad, la responsabilidad es sin duda del gobierno municipal".