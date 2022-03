La mejora del parque de aventura de Baztan suscita discrepancias

tirolinas, cañón, rápeles, vía ferrata, aquapark y un péndulo de 100 metros de altura -“el mayor de Europa”-, se definió con experiencias contempladas en países como México, Costa Rica o Nueva Zelanda. Las previsiones de mejora apuntadas en 2013, cuando la empresa BKZ (Bidasoa Kultur Zerbitzuak)-Navarra Aventura presentó el denominado Baztan Abentura Park sobre 80 hectáreas de Beartzun, a 3 km del centro de Elizondo , señalaban su interés de ampliar el parque “por fases con el objetivo de crear uno de los mejores de Europa”. De hecho, su oferta inicial dey un péndulo de 100 metros de altura -“el mayor de Europa”-, se definió con experiencias contempladas en países como México, Costa Rica o Nueva Zelanda.

Años después, BKZ-Navarra Aventura expresa su desacuerdo con un informe técnico del Ayuntamiento que rechaza “ciertas actividades”, entre ellas, un restaurante y cabañas en árboles. Como recuerda su administrador, Mattari Alzuarte Gaztelu, hace dos años presentaron un borrador del proyecto que fue explicado en charlas informativas en pueblos y ante instituciones.

Entonces, el problema -como reconoce- estaba en la “reforma del camino” que conduce al parque y al barrio de Beartzun. “En enero de este año, el Gobierno de Navarra catalogó el camino hacia Beartzun como carretera. Y ya ha redactado el proyecto de reforma. Esto supone un paso importantísimo para que el Gobierno de Navarra acometa, cuando se pueda, las mejoras en el acceso”.

Aclarado este punto, existe un nuevo impedimento según el último informe del Ayuntamiento que, a juicio del administrador de BKZ-Navarra Aventura, carece de “todo rigor técnico y está basado en el primer borrador de 2020”.

4 MILLONES Y 30 EMPLEOS

El último proyecto presentado a finales de 2021, con una inversión de 4 millones y 30 nuevos empleos, que se sumarían a los 24 actuales -en verano se llega a 45-, propone, entre otras novedades, una tirolina de 800 metros que puede alcanzar 140 km/h, un restaurante y 10 cabañas en árboles.

Y es en estas dos últimas infraestructuras donde surgen las discrepancias. Entiende BKZ-Navarra Aventura que “la clave del problema está en la interpretación de una ordenanza municipal”, donde se señala “que podrán autorizarse construcciones e instalaciones vinculadas a las actividades deportivas y de ocio que deben desarrollarse en suelo no urbanizable”. “Estamos cansados de explicar que no pedimos construir un restaurante. No pedimos construir una cabaña. Queremos un verdadero parque de aventura, de mucha calidad, que cree puestos de trabajo estables y duraderos, abierto a crear una cooperativa en la que cualquiera pueda invertir y sirva para que la sociedad de Baztan vaya progresando sosteniblemente”. Sin respuesta satisfactoria, la empresa anuncia paros los fines de semana desde abril en los que “no se atenderá a particulares, sólo los compromisos adquiridos anteriormente”.

Al mismo tiempo, al unísono con los trabajadores, pretende llevar a cabo “una serie de acciones encaminadas a informar a la ciudadanía de Baztan y Navarra” ante “las reiteradas trabas que una parte del Ayuntamiento de Baztan está poniendo para que este proyecto sea una realidad”.

LOS TRES EJES DE MEJORA



20.000Actividades al año. Es la media de las estadísticas acumuladas desde la apertura en 2013 del Baztan Abentura Park en el barrio de Beartzun, a tres kilómetros del centro de Elizondo.



1 Tres pilares básicos del nuevo proyecto. “Actividades, restauración y cabañas, como tienen todos los parques de aventura en cualquier territorio, proyectando un parque pequeño pero con mucha calidad y un máximo de 400 personas. Que esté abierto todo el año y permita que Baztan tenga un recurso turístico de primer nivel”.



2 Una tirolina de 800 metros, que alcanza una velocidad de 140 kilómetros por hora. Aparece en la propuesta de ampliación presentada en octubre a la Junta General.



3 Restaurante y edificio de servicios complementarios. BKZ-Navarra Aventura no concibe el restaurante ajeno al parque.



4 Cabañas en los árboles. Según el documento presentado el año pasado, el proyecto de mejora contempla “10 cabañas en los árboles”, erigidas “con las últimas técnicas de construcción, 3 de ellas, adaptadas a personas con discapacidad”.



5 Inversión. 4 millones.



6 Empleo. 30 nuevos puestos. En la actualidad, el parque de aventura asegura empleo a 24 personas. En verano, se amplía la nómina a 45.

“Queremos seguir viviendo en Baztan y alrededor”, clama personal del parque

Un grupo de empleados de BKZ-Navarra Aventura recela del informe municipal, recibido el pasado día 7, con resultado negativo a “ciertas actividades” de la ampliación. Expresan en un comunicado su inquietud por el futuro de sus puestos de trabajo, al tiempo de afirmar que entienden “la indignación de la empresa ante un hecho tan grave”. “Los trabajadores estamos preocupados por las posibles consecuencias del paro a particulares a nivel de empresa y a nivel general de comarca. Y en un futuro próximo podemos salir perjudicados por la no ampliación de Baztan Abentura Park, ya que el futuro de la empresa pasa por la ampliación y modernización del parque” .

Asimismo etiquetan “las necesidades de mejora vinculadas al parque” claves “a largo plazo para la existencia y viabilidad de la empresa, siempre que se realicen dentro del marco legal establecido”.

“Consideramos que el futuro pasa por la creación de un desarrollo económico y social sostenible, tal y como plantea BKZ”, agregan. “Deseamos trabajar y seguir trabajando en la empresa por muchos años con sueldos dignos y duraderos. Deseamos seguir viviendo en Baztan y alrededores, cerca de nuestras familias. Creemos en la posibilidad de nuevos puestos de trabajo en la empresa”. Con estos argumentos, solicitan “a las instituciones baztanesas -Junta General, Ayuntamiento, técnicos o a quien corresponda-, una respuesta argumentada al informe final de junio de 2021, a la mayor brevedad posible, por el bien de la empresa, de los trabajadores, del valle, el cual puede verse afectado ante la falta de actividades multiaventura los fines de semana, repercutiendo en la economía de la comarca”.