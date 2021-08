Tres enfermeras suplen la falta de médicos de urgencia en Urdax

censurar la ausencia de prestaciones médicas desde el jueves con la obligación de desplazarse o de solicitar atención médica del Centro de Salud de Elizondo. Urdax y Zugarramurdi están integradas en la Zona de Atención Básica de Baztan. La Gerencia de Atención Primaria aseguró este lunes que se “encuentra actualmente trabajando para tratar de volver a la situación precedente después de la reciente salida de dos facultativos” en el servicio de urgencias de Urdax Zugarramurdi. El pasado sábado, más de un centenar de vecinos se concentró ante el consultorio de la primera localidad paras desde el jueves con la obligación de desplazarse o de solicitar atención médica del Centro de Salud de Elizondo. Urdax y Zugarramurdi están integradas en la Zona de Atención Básica de Baztan.

Según informó ayer Salud, el servicio ordinario de ambos términos, con 355 y 225 habitantes en Urdax y Zugarramurdi, respectivamente, está cubierto “como hasta ahora por un médico y una enfermera en horario de mañana”. Lo que es considerado por sus responsables como una medida provisional para las urgencia, “se cuenta con tres puestos de enfermería con amplia experiencia, así como con los recursos médicos del Centro de Salud de Elizondo”. Su lectura es que “en el caso de una eventual coincidencia de más de una urgencia, se contaría también con el recurso médico de Oronoz-Mugaire, integrado en la misma Zona Básica de Salud, además de con la atención del 112 para las urgencias más graves”. En enero se inauguró precisamente la ampliación del consultorio en esta última localidad como apoyo a la atención de urgencias de la N-121-A. La responsabilidad en la ejecución de las obras, con un importe de 296.712,01 euros, recayó en el Ayuntamiento. El Gobierno foral aportó una subvención equivalente al 100% del coste. Con anterioridad, el consistorio había comprado el terreno de la ampliación por 9.879,48 euros.

Las explicaciones dadas ayer por Salud no resultan convincentes para los afectados de Urdax y Zugarramurdi porque, según entienden, una de ellas, al menos, estaba prevista desde meses atrás al tratarse de una vacante por jubilación. Su temor a que el problema perdure en el tiempo se fundamenta en la predicción de que un tercer facultativo cause baja de forma temporal. La alternativa provisional ofrecida desde Elizondo no es válida, bajo su perspectiva, para los dos municipios limítrofes con Francia.

Aunque diste el centro de salud a 25 kilómetros, el desplazamiento se convierte en tarea complicada a través de una carretera sinuosa que salva el puerto de Otsondo. Eso en el caso de disponerse de medio propio o de aprovechar la generosidad de algún vecino.

LAS VENTAS DE DANTXARINEA

En su valoración reparan en un hecho pasado por alto por las previsiones de Salud como es la afluencia de franceses que cruzan la frontera a diario por el paso de Dantxarinea para proveerse de medios en su área comercial o rellenar el depósito de sus vehículos. La oferta hostelera existentes añade un reclamo en sus ventas ante el mayor poder adquisitivo al otro lado de la frontera. Por estimaciones de años pasados, hasta Dantxarinea se acercan del orden de 4 millones de personas al cabo del año. 2020, por ser un año marcado por la pandemia, la nómina se redujo a 2,8 millones. A este número se une el medio millar de personas que hallan su sustento en las ventas. Al margen del vecindario, un tercer grupo de atención esta representado por el reguero de turistas que arrastran los atractivos de ambos municipios. Mayor ejemplo de su poder cautivador no existe en el cuantioso caudal de visitantes de la época de verano.

Así las cosas, las dos bajas contabilizadas en el plantel médico deja sin cobertura de urgencias en los dos municipios colindantes con Francia, a la espera de que las gestiones que asegura estar llevando a cabo la Gerencia de Atención Primaria surtan el efecto necesario para los vecinos.