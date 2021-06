Denuncian daños y acumulación de basura por botellones en Lesaka

Actualizada 19/06/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Lesaka y 33 asociaciones y establecimientos hosteleros de la localidad denuncian en un comunicado común la celebración de “fiestas ilegales” los fines de semana en la zona conocida como del Convento, donde se localiza la Casa de Cultura Harriondoa. La censura pública efectuada ayer subraya los perjuicios ocasionados por los botellones en la conservación del mobiliario urbano y la infraestructura del propio centro, cuya puerta resultó “forzada” en una ocasión.

De igual modo, las concentraciones, cada vez más multitudinarias -señalan- son fuente de acumulación de basura. La retahíla de afecciones que describen comprende desde “cristales rotos, jardineras volcadas, señales en el suelo” hasta el hallazgo de bebidas en el interior de la Casa de Cultura, la aparición de “basura en parques y bancos” y la detección del desfibrilador del centro dañado. Los firmantes del escrito advierten de la peligrosidad de la conducción esos días de coches a “gran velocidad”. Las concentraciones de los sábados por la noche atraen “a jóvenes y adultos tanto de Lesaka como de fuera, sobre todo de otras localidades navarras y guipuzcoanas”. La confluencia antes que aminorar va en aumento, observan. Su registro se ha convertido en hábito los últimos fines de semana después del cierre de los establecimientos.

El Ayuntamiento como el resto de colectivos y establecimientos hosteleros se dirigen “expresamente” a los participantes de estas fiestas ilegales venidos de otros pueblos que se abstengan de hacerlo con este único propósito. “Que por favor no vengan a Lesaka a hacer lo que no está permitido en sus pueblos. Lesaka -dicen- es un pueblo abierto y nos gusta reciir a la gente en el pueblo pero este tipo de actitudes no las aceptaremos de ninguna manera”.

Derecho al descanso

La preocupación generada por un episodio repetido conduce a sus denunciantes a reclamar un grado de responsabilidad en sus protagonistas. “Aunque la situación epidemiológica ha mejorado, vivimos en tiempos de pandemia y debemos respetar las normas de distancia social y también las de convivencia. Los vecinos de la zona tienen derecho a dormir, y tanto los niños como los adultos tienen derecho a caminar los domingos por la mañana sin ningún peligro”, destacan. “Si queremos nuestro pueblo -añaden- respetémoslo. Es responsabilidad de todos y todas”.

Amén de interrumpir el descanso, los daños materiales y la acumulación de basura tienen una repercusión directa en las arcas municipales. “Los daños materiales de estos fines de semana nos están saliendo caros, afectan al presupuesto municipal. Queremos recordar que ese dinero lo pagamos entre todos y todas”. A medida que se iba conociendo la iniciativa de denuncia pública por un fenómeno en alza, a juzgar por el aumento progresivo de asistentes a las fiestas ilegales, ayer se adhirieron nuevas asociaciones y establecimientos a la campaña reivindicativa de un comportamiento cívico. Al tiempo de reprobar reacciones que son a todas luces censurables, instan a la ciudadanía a “tener una actitud adecuada”.

Colectivos en contra



Además del Ayuntamiento de Lesaka, hay asociaciones y establecimientos hosteleros que reprueban la celebración de fiestas ilegales con su firma en un comunicado. Asociación de Jubilados, Asociación Zerbitzu, Comisión de Euskera de Lesaka, Asociación de Padres de Alumnos de colegio Irain, Sociedad Beti Gazte, Banda de música de Lesaka, Trabajadores del Centro de Salud, Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Lesaka, Tantirumairu Ikastola, Grupo de Trikitrixa de Lesaka, Asociación de Pelota Arkupe, Grupo de Dantza Tantirumairu, Músicos de Lesaka, Mariachis Txamukos, Txaranga Elutxa, Bortzirietako Gorriak, Zanzonea, Koxkila ostatua, Haizea kafetegia, Kasino jatetxea, Ogi berri kafetegia, Sidrería Linddurrenborda, Iru-bide ostatua, Etxeberria ostatua, Ekaitza kafetegia, Iturbena kafetegia, Haizegoa ostatua, Antoiu ostatua, Arrano ostatua, Zialdo Ostatua, Telebote Ostatua y Coral Lesakako Abesbatzak.