Denuncian el cierre del comedor en el instituto de Leitza para 100 alumnos

Padres de alumnos del instituto Amazabal, de Leitza, con una matrícula de unos 320 alumnos de 24 localidades y concejos, denunciaron el miércoles por la tarde la suspensión del servicio de comedor para un centenar de ellos. Su denuncia verbal, contenida en un comunicado, se produjo una vez recibida la notificación en ese sentido por parte del departamento de Educación, como significaron. De la misma manera, reclamaron la continuidad del transporte para 80 alumnos de bachillerato que se verían, según dicen, afectados por un cambio contemplado. Como precisaron, sólo tendrían asegurada plaza en caso de no llenarse los autobuses. Su revindicación adquiere mayor relevancia, como justifican, por la ausencia de una línea regular que realice el recorrido del área de cobertura del centro. Hasta ayer por la tarde, su campaña de recogida de firmas se situaba en torno a las 900 rúbricas registradas.

Conforme a su apreciación, una de las opciones recibidas para garantizar el transporte vendría dada por la unificación de los horarios de la ESO y Bachiller. El ajuste implicaría el aumento de una hora en las clases del primer ciclo. A su vez, siempre según su versión, los alumnos de Bachillerato tendrían dos horas menos de clase, con el perjuicio para los de segundo curso de cara a su preparación para la selectividad, como señalan.

La doble petición de conservación del comedor y el transporte escolar es compartida por familias de Araitz, Arano, Areso, Betelu, Ezkurra, Goizueta, Larraun, Leitza y Lekunberri.

Sobre el comedor, censuran que Educación haya adoptado su decisión de forma unilateral con el “argumento de que es el único instituto que cuenta con este servicio”. A tal apreciación, responden con la amplitud de cobertura que abarca el centro y que obliga a recorrer a estudiantes más de 50 kilómetros.

HASTA LAS 4 SIN COMER

Como recogen en el texto que acompaña a la carta sobre el transporte, “hay alumnos que salen de sus casas más de una hora y media antes del comienzo de las clases (a las 7 de la mañana), para volver a sus casas a las 4 de la tarde, sin comer. Estos alumnos están en clara desventaja respecto a las poblaciones más grandes: no pueden participar en actividades extraescolares porque el horario de dichas actividades no encaja con su horario, llegan mucho más cansados, tienen menos tiempo para hacer las tareas… Ni que decir tiene los efectos en su salud: comidas a deshoras… No pocas familias se han ido de sus pueblos porque no han podido resistir esta situación”.

En ese sentido, aluden en un comunicado a las limitaciones a que se pueden ver expuestos como otra traba para hacer frente a la despoblación. Así se lo expresan tanto a la presidenta del Gobierno, María Chivite, como al consejero de Educación, Carlos Gimeno.

