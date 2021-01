Aitor Bazterrika: “Queremos trabajar por y para Elizondo”

Actualizada 19/01/2021 a las 06:00

Accede Aitor Bazterrika Zelaieta a la representación local en la Junta General del Valle de Baztan por Elizondo con las cosas claras: “Consideramos importante en el equipo que nos hemos presentado que no se nos identifique con ninguna ideología política”. A sus 41 años de edad ejerce de guarda forestal en el Ayuntamiento de Baztan quien además es alma mater en la realización de sueños de los niños con la organización de la Cabagalta de Reyes. Adelanta que la propuesta del equipo al que representa, constituido por nueve personas, es para dos bienios. Su compromiso como alcalde-jurado se reduce a uno, con el deseo por su parte de tener relevo, “a ser posible de una mujer” por el criterio de equidad.



¿Por qué se presentó a alcalde-jurado?

Tenemos un grupo de trabajo y veníamos dándole vueltas. Eso sí no queremos que se nos indentique con ninguna sigla política. No queremos que eso dé lugar a críticas que afecten a la larga al trabajo cuando lo importante es trabajar por y para el pueblo. A mí personalmente Elizondo me ha dado mucho.

¿Qué proyecto propone su equipo?

Planteamos un proyecto para cuatro años. Yo personalmente me comprometo para dos con la idea de que otra persona, a ser posible una mujer, tome el relevo. El grupo somos nueve personas. Están Imanol Arretxea, Ane Ballerena, Aitor Jaén, Itxaso Iriarte, Jaime Fagoaga, Tomás Garmendia, Antton Mujika y Hasier Azurmendi. Soy el segundo mayor del grupo.

¿Qué necesita Elizondo?

Un lavado de cara, arreglo de calles, aceras... Tenemos una propuesta que incluye también promocionar el turismo. Sabemos que el Ayuntamiento de Baztan tiene un proyecto de refuerzo de la iluminación. Hay personas que se quejan. Se prevé también reducir la contaminación lumínica con la introducción de led. El Ayuntamiento también contempla inversiones importantes en el asfaltado de calles. Seguiremos el modelo del equipo anterior con batzarres abiertos.

¿Cómo prevén potenciar la asistencia a los batzarres?

Estamos pensando en recuperar los auzolan por zonas para animar a la participación después en los batzarres.

¿Qué es lo primero que va a hacer en su nueva responsabilidad?

Ponerme y ponernos al día. Entiendo que en este momento por la covid-19 no se pueden organizar carnavales ni Orakunde. Habrá que aprovechar el tiempo para ponernos al día de la situación.