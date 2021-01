Rescatado con hipotermia tras caer al río en Zugarramurdi

Actualizada 13/01/2021 a las 18:42

Un hombre de 77 años ha sido rescatado este mediodía por los bomberos de Oronoz después de tropezarse en una ladera y caer de cierta altura al río en Zugarramurdi. El hombre presentaba hipotermia y un golpe en la cadera (en principio no parecía rota) y ha sido trasladado a un hospital de Bayona.

Su rescate ha sido laborioso y se ha prolongado durante más de dos horas. El aviso lo han dado un grupo de excursionistas franceses a las 11.44 horas. Desde Sos Navarra se ha enviado al helicóptero con el Grupo de Rescate Técnico de los bomberos, pero debido a la niebla y el mal tiempo el aparato no ha podido pasar de Belate. Entonces se ha enviado a los bomberos de Oronoz por tierra. Pero las coordenadas que habían facilitado los excursionistas no eran correctads, de ahí que hasta las 14.28 horas no haya podido ser recogido por la ambulancia de los bomberos.

Durante este tiempo, desde Sos Navarra se ha dado indicaciones a los excursionistas para evitar o atemperar una posible hipotermia. En estos casos, se suele recomendar quitar la ropa mojada y cambiarla por ropa seca, facilitar bebidas calientes si se puede (té, sobre todo), hacer friegas en las manos y pies, así como, si el accidentado no se encuentra muy aturdido, que se mueva para recuperar el riego sanguíneo... Por suerte, uno de los excursionistas era médico.

Finalmente, la ambulancia de los bomberos de Oronoz ha evacuado al accidentado y lo ha trasladado hasta Dantxarinea, donde esperaba una ambulancia enviada por los servicios franceses. El accidentado ha sido trasladado hasta el hospital de Bayona.

