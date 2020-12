El plan de movilidad de Lesaka plantea priorizar el peatón al coche

Actualizada 05/12/2020 a las 06:00

El plan de movilidad de Lesaka, elaborado tras un proceso de participación ciudadana que ha revelado las deficiencias que son necesarias corregir a sugerencia del vecindario, prioriza el tránsito peatonal frente a la circulación rodada a motor en el casco urbano. Entre las medidas propuestas, plantea reducir la velocidad en el centro a 30 kilómetros por hora con adecuación de calles a las necesidades del viandante.

Los detalles de la reorganización fueron desvelados en fechas recientes por el alcalde, Ladis Satrustegi (EH Bildu), y el concejal Iban Garro, amén de los miembros de la Cooperativa Hiritik At, Ainhora Retegi y Mikel Valero; y por Lua Arquitectura estuvo presente Igor López de Uralde.

El asesoramiento exterior con la Cooperativa Hiritik At ayudó a elaborar el proceso de participación sobre dos objetivos fundamentales: “Ser un pueblo inclusivo. Se trata de diseñar y construir un pueblo para todas las personas con edad, género y cualquier discapacidad física, ¡que Lesaka sea para todos!. Ser un pueblo sostenible. Se trata de impulsar un modelo de ciudad y movilidad basado en el respeto al medio ambiente, evitando un modelo de movilidad más frágil y protegiendo la bicicleta y los peatones”.

A partir del diagnóstico confeccionado, el plan aporta una serie de ideas de actuación, estructuradas por capítulos. “Se ampliará el espacio destinado a los peatones en detrimento del espacio destinado al vehículo motorizado” y las prioridades buscarán garantizar “la prioridad absoluta de los peatones del casco antiguo de Lesaka y la conexión entre el centro y la zona de Harriondoa”.

APARCAMIENTOS

De manera específica y cara a potenciar el uso de la bicicleta, las sugerencias se dirigen asimismo a crear más plazas de aparcabicis. Como se puede leer en la memoria, “no debemos olvidar que en el día a día de la ciudadanía, sobre todo por motivos laborales, el uso del coche es innevitable para muchos lesakarras. Teniendo en cuenta esto, el Ayuntamiento ha establecido como trabajo prioritario aumentar el número actual de aparcamientos en la medida de lo posible y según la zona en la que se ubique, regularizarlo con diferentes características”. A partir de esta reflexión, el capítulo de actuaciones pueden ir orientado hacia la habilitación de plazas de estacionamiento de tiempo limitado para realizar compras así como a la garantía de disponibilidad de huecos por la noche o en fines de semana para residentes del centro. El aumento de espacios de carga y descarga es otra de las ideas barajadas así como el acondicionamiento de parkings en el entorno de equipamientos que dan servicios a habitantes de Cinco Villas. La misma solución es la planteada en los accesos para turistas.

EL DIAGNÓSTICO

1 A partir de la opinión del vecindario, recogida en el apartado del diagnóstico del Plan de Movilidad. Algunas de las consideraciones aportadas figuran señaladas a continuación:

2 No hay suficientes espacios seguros para peatones Debido a la estructura del pueblo, hay “estrechez de las calles”. “Falta de costumbre de priorizar la movilidad peatonal”.

3 En algunos sitios no hay aceras o son demasiado estrechas.“Hay muchos obstáculos para quienes tienen problemas de movilidad o llevan un carro de la compra o una sillita de niñas-os”. “ En algunos puntos desaparecen las aceras”. “Hay que buscar formas de facilitar a las personas con movilidad reducida poder hacer las compras en el pueblo”.

4 Casi no se usa la bicicleta. “No se usa como medio de transporte. No tiene prioridad. Faltan aparcamientos. Hay que regular su uso, surgen problemas de convivencia”.

5 Hacen falta aparcamientos disuasorios a la entrada del pueblo, especialmente dirigidos a visitantes.“Hay problemas para aparcar en el centro”. “Hay que reducir la costumbre de uso del coche”.“Para algunas personas es necesario el uso del coche para realizar compras en el pueblo y hay dificultades de aparcamiento en algunos puntos y momentos”.