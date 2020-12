Una exposición repasa el medio siglo de la coral de Etxarri Aranatz

Actualizada 04/12/2020 a las 06:00

Etxarri Aranatz puede alardear de contar con una coral de primer nivel. La consecución de premios de distinto grado y en escenarios de reputado prestigio avala su trayectoria. Algunos de los hitos que marcaron su devenir permanecen expuestos desde el jueves por la tarde en la antigua sede de Padres de familia, en las proximidades de la parroquia. La muestra es parte del programa especial elaborado con motivo del 50 aniversario de la formación.

Diciembre será el mes de evocación de momentos especiales y también agradables que confirmaron la calidad atesorada sobre la base de la tradición cultivada desde inicios del siglo XX en el coro de la parroquia.

Como no podía ser de otra manera, la apertura de la inauguración tuvo un trasfondo musical. La coral interpretó tres canciones: Aurresku, Soon a will be done y, en un día señalado como el de ayer, el Himno de Navarra. Hubo un detalle entrañable con la concesión a Enrique Garciandia del privilegio del corte de cinta. Recibió tal encomienda en calidad de componente con más recorrido. Su medio siglo de trayectoria le convierten en testigo privilegiado de la evolución del conjunto. En este tiempo, la coral ha mantenido vivo el esmero y la voluntad grupal por el canto con un compromiso que, en determinados hogares, se ha plasmado en un legado transmitido de padres a hijos.

El primer capítulo a los 50 años transcurridos sobre el escenario comenzó con la decisión de exportar a otros lugares el tesoro escondido en la combinación de voces. Aquel impulso se dio en 1970, como anticipo, dos años después, de la primera aparición oficial de la masa coral en una actuación. “Salió de su ámbito parroquial para iniciar su andadura allá donde era requerida”, se puede leer en su web.

EL PRIMER DIRECTOR

Los albores del aquel ciclo fueron orientados con la batuta por Francisco Villanueva, que dirigió al conjunto durante 14 años. Cada etapa posterior estuvo aderezada por la pericia de sus directores: Juan Mª Escala (1984-1991); Mikel Garciandia (1991-1992); Igor Ijurra (1992-2002); Alicia Armendáriz (2003-2010); Imanol Urzelai (2011); Alicia Armendáriz (2012-). Hoy algo menos de medio centenar de intérpretes integran la estructura de bajos, tenores, contraltos y sopranos.

La muestra da fe de un palmarés envidiable en el exigente círculo de la interpretación coral. Más de 600 actuaciones conforman el paso por los escenarios del conjunto de Etxarri Aranatz.

Sirva de ejemplo de su nivel, los premios en diferentes categorías del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja o el Certamen Internacional de Tolosa. A esta relación se une el XVIII Gran Premio Nacional de Canto Coral , conseguido en 2016 en la localidad guipuzcoana de Zumarraga.

Lugar, días y horas



1 Lugar. Calle Maiza, 60. Antigua sede de Padres de familia



2 Días 4,5, 6 y 7. De 17.00 a 19.00 horas.



3 Día 8. De 13.00 a 14.30 horas.



4 Días 11 y 12. De 17.00 a 19.00 horas.



5 Días 18 y 19. De 17.00 a 19.00 horas.



6 Día 25. De 13.00 a 14.30 horas.



7 Día 26. De 17.00 a 19.00 horas.