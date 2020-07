Ocho pueblos sin piscina en la zona norte y el resto, con medidas

Actualizada 18/07/2020 a las 06:00

La anomalía que define el año, como consesecuencia de la crisis sanitaria, se traduce en una diversidad de opciones en la gestión de las piscinas de verano en la zona norte. Ocho ayuntamientos -Leitza, Igantzi, Etxalar, Sunbilla, Santesteban, Donamaria, Ultzama y Lakuntza- optaron por el cierre como medida preventiva para evitar el mínimo resquicio de contagio. De una u otra manera hubo coincidencia en sus regidores a la hora de priorizar la salud de sus vecinos frente a cualquier alternativa, aun a riesgo de no ser entendidos en su toma de decisión por una parte del vecindario. El problema no se ciñe a la zona de baño como a la carencia de espacio suficiente para garantizar las distancias de seguridad alrededor.

Otro caso particular fue el protagonizado por Alsasua, cuyo consistorio aprovechó la disponibilidad de un complejo cubierto, dotado de piscina, para ofrecer una solución intermedia. Eso sí, desde el 1 de julio, el polideportivo de Zelandi incorpora de manera provisional una franja de terreno del colegio público del mismo nombre, acondicionada como superficie para tomar el sol. Hubo una razón de peso en la clausura del complejo al aire libre, enclavado en el paraje de Dantzaleku, como fue el resultado económico de un estudio de ingresos y gastos con las adaptaciones necesarias conforme a los preceptos de seguridad e higiene. De acuerdo a una estimación, la apertura de las piscinas de verano hubiese generado a la sociedad pública Altsasu Atabo SL unas pérdidas de 67.000 euros. Así las cosas, frente a los argumentos de salud y económicos expuestos en las tomas de decisión, los municipios que se decantaron por mantener el servicio lo hicieron con acomodo a una reducción de aforos, medidas higiénicas y de desinfección y un esfuerzo de autoridades y técnicos por ser fieles y rigurosos a un plan específico preparado para sus instalaciones.

PISCINAS DE LA ZONA NORTE DE ACCESO PÚBLICO



ALSASUA

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Atabo Altsasu S.L.

Fecha de apertura: 1 de julio

Número de vasos y cuántos abiertos: La piscina cubierta está adaptada para el verano con una franja verde adherida

Horario: De 11.00 a 20.00 horas

Medidas de restricción: El acceso al complejo se efectúa por los tornos de recepción del polideportivo Zelandi, con el fin de controlar el aforo de visitantes y verificar las medidas de seguridad y distanciamiento social exigidas por parte de las autoridades sanitarias en el marco de la crisis sanitaria generada por el coronavirus Covid-19. Así desde la entrada se accederá directamente a la zona verde, que, de acuerdo a las normas establecidas en la nueva normalidad, estará sectorizada en parcelas grupales e individuales. En la franja horaria fijada, se eliminarán casi todas las calles habituales de la piscina, excepto 2 de ellas, reservadas para la

práctica ordinaria de natación. Hay duchas disponibles, dentro y fuera de la piscina, pero con aforo reducido de los vestuarios, de forma que se pueda mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros

Medidas higiénicas: La piscina cubierta del Polideportivo Zelandi permanecerá conectada con el espacio verde anexo correspondiente al Colegio Público Zelandi para poder hacer un uso recreativo de la instalación, incluida la pistas deportiva y el parque infantil, que se desinfectara todas las mañanas. Estos trabajos de desinfección se desarrollarán también en otros puntos de contacto como duchas y barandillas que se repasarán tres veces al día

Precio de entrada: Menores de 3 años (gratis); de 3 a 15 años (3-3,5 euros, según sea día de labor o fin de semana); de 15 a 65 años (4,5-5 euros); y mayores de 65 años (3,5-4 euros)

Servicios disponibles: Heladería, bebidas y golosinas en la zona verde, así como de sombrillas y actividades de entretenimiento infantil y sesiones de hinchables en el agua.



ARBIZU

Propietario: Ayuntamiento. Gestor: Askalats Arbizu

Fecha de apertura: La temporada de verano arrancó el 22 de junio

Aforo total del recinto: 150 bañistas en la lámina de piscina de recreo y 10 en Spa

Aforo que se aplica: 26 en lámina piscina y 6 en Spa

Número de vasos y cuántos están abiertos: Los dos permanecen abiertos en una instalación cubierta.

Horario: De 10.00 a 21.30 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? No

Medidas de restricción: Completar aforo.

Medidas higiénicas: Hidrogel obligatorio en el acceso; portar mascarilla en zonas comunes y limpieza y desinfección tres veces al día.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí

Precio de la entrada diaria: 7 euros

¿Funciona el bar? Sí

¿Se sirven comidas? Sí



BAZTAN

Propietario: Ayuntamiento

Gestor: Empresa Pública Giltxaurdi S.L.

Fecha de apertura: 24 de junio

Aforo total del recinto: 1554 personas

Aforo que se aplica: 555 personas

Número de vasos y cuántos están abiertos: Vaso de nado, vaso de enseñanza y vaso de hidromasaje. Los tres abiertos pero en el vaso de hidromasaje el sistema de hidromasaje está apagado

Horario: De lunes a domingo, de 11. 00 a 20.00 horas

¿Se establecen turnos para el acceso? No. El acceso es libre hasta completar aforo. Según datos disponibles de otros años, el aforo actual es suficiente para cubrir las necesidades habidas en años anteriores por tanto las personas usuarias no deben temer encontrarse sin sitio.

El acceso a los vasos se abre cada 20 minutos. La duración del tiempo de baño es de 15 minutos. No se limita el número de baños diarios por persona. No hay turnos ni es necesaria la reserva. El uso de la calle habilitada para nado en las piscinas es previa reserva

Medidas de restricción y medidas higiénicas: Las determinadas por la normativa vigente

¿Se ponen abonos a la venta? Sí. El abono de verano, el abono mensual y las entradas para 10 días están restringidos a las personas empadronadas en Baztan; en el caso de los abonos anuales y las entradas diarias no existe ninguna restricción

Precio de la entrada diaria: 7,90 euros para adultos

¿Funciona el bar? La instalación no dispone de bar

¿Se sirven comidas? La instalación no dispone de servicio de comidas. Hay una zona de la piscina habilitada para comidas y bebidas

¿Qué servicios no funcionan? Únicamente los vestuarios y zona termal. Funcionan normalmente el aseo que está en la zona termal, el gimnasio, las piscinas, la zona verde, el parque infantil y la zona de la piscina habilitada para comidas y bebidas.



BERA

Propietario: Ayuntamiento

Gestor: Urdi

Fecha de apertura: 1 de julio

Aforo total del recinto: 400 personas

Aforo que van a aplicar: 100 personas

Número de vasos y cuántos están abiertos: 3 vasos, y todos abiertos

Horario: De 11.00 a 20.00 horas

¿Se establecen turnos para el acceso? Si. Cita previa

Medidas de restricción: Dos horas de estancia máximo

Medidas higiénicas: Las que establece el protocolo Covid-19.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: 4-9 años y mayores de 65 años (2,50 €); de 10 a 15 años (3,70 €) y de 16 a 64 años (4,70 €)

¿Funciona el bar? No

¿Se sirven comidas? No

¿Qué servicios no funcionan? Duchas y vestuarios.



ETXARRI ARANATZ

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Camping.

Aforo que se aplica: Para calcular el aforo cuenta con certificado del arquitecto José Ramón Sampayo. Según este certificado, el aforo total de la zona verde es de 585 personas, del vaso grande de la piscina es de 362 personas y del vaso de chapoteo es de 55 personas. Aplicando el 75% indicado, en la zona de césped pueden entrar 438 personas; en el vaso grande 271 personas (pero el aforo en vaso, de manera voluntaria, es de 175 personas); y en el vaso de chapoteo de 41 personas.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 2 (piscina grande-mediana) e infantil (chapoteo).

Horario: De 10.00 a 20.00 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? Para controlar el aforo de la zona de vaso de piscina, los socorristas contarán con los medios necesarios para el conteo manual de los usuarios, cuando sea necesario. Para controlar el aforo de la zona verde, se puede contratar una App (appforo) capaz de sumar las entradas y restar las salidas y mostrar en todo momento la cantidad de personas presentes. Los usuarios pueden descargar dicha app en sus teléfonos móviles y conocer, desde cualquier lugar, si la piscina de Etxarri Aranatz tiene sitio disponible o no. No se estima necesario por el momento establecer un sistema de turnos ni de reservas previas.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí

Precio de la entrada diaria: 6,30 euros.

¿Funciona el bar? Sí

¿Se sirven comidas? Sí

¿Qué servicios no funcionan? Txiki Txoko



IRURTZUN

Propietario: Ayuntamiento

Gestor: Ayuntamiento

Fecha de apertura: 1 de Julio

Aforo total del recinto: Zona ajardinada, 1.630. Total, 3.029 personas.

Aforo que se aplica: 700 personas

Número de vasos y cuántos están abiertos: Tres. Están abiertos todos.

Horario: De 11.30 a 21.00 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? No

Medidas de restricción: Las exigidas desde el INSL

Medidas higiénicas: Las exigidas desde el INSL

¿Se ponen abonos a la venta? Sí

Precio de la entrada diaria: De 3 a 7 euros.

¿Funciona el bar? Sí

¿Qué servicios no funcionan? Los estimados desde el INSL



LEKUNBERRI

Propietario: Ayuntamiento

Gestor: Lekunberriko Garapen Elkartea SL

Fecha de apertura: La temporada de verano en el complejo de piscinas cubiertas arrancó el 1 de julio

Aforo que se aplica: 75%

Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos, que están abiertos.

Horario: De lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas); sábados (de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00); y domingos y festivos (de 10.00 a 14.00 horas)

¿Se establecen turnos para el acceso? No

Medidas higiénicas: Alfombras desinfectantes a la entrada y geles por toda las instalación

¿Se ponen abonos a la venta? No

Precio de la entrada diaria: 7,05 euros, adulto

¿Funciona el bar? No

¿Qué servicios no funcionan? Las saunas están cerradas, al igual que la pista polideportiva



LESAKA

Propietario: Ayuntamiento

Gestor: Oilartegi SLU

Fecha de apertura: La temporada de verano se abrió el 22 de junio, tras el paréntesis de cierre como medida preventiva

Aforo total del recinto: 800 personas.

Aforo que se aplica: En la instalación exterior se aplica el 75% del aforo del vaso de recreo sin tener en cuenta la zona ajardinada (112 personas en total en la instalación exterior); en las instalaciones interiores el 30% del aforo de los vasos. Cuando el vaso del interior tiene uso de natación, el aforo se limita a dos personas por calle.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 6 vasos en total. Están todos abiertos

Horario: De 10.00 a 21.00 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? Si. Turnos cada hora o hora y 15 minutos. Los abonados acudirán con cita previa. Las entradas diarias se venderán o no, en función del aforo.

Medidas de restricción: Las piscinas exteriores no tienen acceso al vestuario. Aforo limitado. Las saunas, duchas, secamanos…, no están en funcionamiento.

Medidas higiénicas: Uso mascarilla, desinfección de manos, no se puede meter al vaso ningún tipo de material.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: Dependiendo de las franjas de edad, las entradas de medio día varían de 3,95,5, 12, 7,39 y 4.56 euros.

¿Funciona el bar? No

¿Qué servicios no funcionan? Saunas y duchas



OLAZAGUTÍA

Propietario: Ayuntamiento

Apertura: 4 de julio

Horario: De 11.00 a 20.00 horas, de lunes a domingo, hasta principios de septiembre.

¿Se ponen abonos a la venta? Los impresos para formalizar los abonos estarán disponibles en el polideportivo municipal Erburua o en las propias instalaciones de las piscinas



UHARTE ARAKIL

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Ayuntamiento.

Fecha de apertura: 19 de Junio

Aforo total del recinto: 600 personas

Aforo que se aplica: Aforo de 75%

Número de vasos y cuántos están abiertos: 3 y los tres en marcha, con el aforo aplicándose

Horario: De 11.00 a 1430 horas y de 15.00 a 20:00 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? No por el momento

Medidas higiénicas: Dispensadores hidroalcohólicos, 3 o 4 des infecciones diarias, cambio de calzado a la entrada

¿Se ponen abonos a la venta? Sí

Precio de la entrada diaria: Variables, según la edad. 6 euros, los adultos

¿Funciona el bar? Servicio de restauración externo.



URDIAIN

Propietario: S.R.C.D Aitziber Elkartea

Gestor: S.R.C.D. Aitziber Elkartzea y un grupo de jóvenes socios que se encargan del bar

Fecha de apertura: 27 de junio

Aforo total del recinto: El aforo total del recinto es de 674 personas

Aforo que se aplica: El 75% del aforo en los vasos y vestuarios; el 100% en la terraza del bar, y el 50% en la zona verde.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos vasos recreo y chapoteo; y los dos están abiertos

Horario: De 10.00 a 20.00 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? Dos, el de mañana: de 10.00 a 15.00 horas; y el de tarde; de 15.30 a 20.00 horas.

Medidas de restricción: Se ha parcelado la zona verde en parcelas familiares y de parejas, y establecido pasillos de seguridad para poder acceder a vestuarios terraza y piscinas. Se ha abierto una puerta de acceso nueva para la piscina separándola así de la del bar para evitar aglomeraciones de gente. Se establece la obligación de usar mascarilla para entrar y salir del recinto y en los vestuarios

Medidas higiénicas: Tres turnos de limpieza de vestuarios y piscina, valla, ducha, escaleras. La piscina permanecerá cerrada de 15.00 a 15.30 para poder limpiar y desinfectar entre turnos

¿Se ponen abonos a la venta? No

Precio de la entrada diaria: Entre semana los niños, 3 euros; y los adultos 5 euros. El fin de semana, los niños 4 euros; y los adultos 5,5 euros. Hay tarifas especiales para grupos.



ZIORDIA

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Ayuntamiento.

Aforo que se aplica: Una vez aplicadas las restricciones por covid-19, 160 personas en la zona de hierba. En los vasos 5 personas en la pequeña; 7 en la mediana; y 50 en la grande

Número de vasos y cuántos están abiertos: Todos abiertos.

¿Se establecen turnos para el acceso? No

Medidas higiénicas. Las que obligan las normas dictadas por el Gobierno de Navarra: lavado de manos y desinfección de calzado al entrar, la zona de hierba marcada en cuadrículas (para evitar distancias), y tres desinfecciones diarias de todas las zonas de uso. Prohibición de entrada de comida.

Precio de la entrada diaria: No se van a vender entradas. Se han vendido sólo abonos.

¿Funciona el bar? Este año no habrá.

¿Qué servicios no funcionan? En la zona de vestuarios estarán abiertos los dos wc y un vestuario (duchas del vestuario y otros dos vestuarios cerrados).

PUEBLOS SIN PISCINAS



LEITZA

Razones esgrimidas: La sociedad pública Anikote SL, gestora de las instalaciones deportivas de Leitza , adujo “dificultades para cumplir con las estrictas condiciones de apertura establecidas por el Gobierno de Navarra y para garantizar la seguridad de sus ciudadanos”. Los criterios sanitarios fijados por el Ejecutivo navarro para respetar las condiciones de seguridad son “difíciles de cumplir en las pequeñas instalaciones deportivas de los pueblos”. El Ayuntamiento consultó su decisión con el equipo médico de la zona.



1. Igantzi, Santesteban, Donamaria, Sunbilla y Etxalar. En un comunicado conjunto, sus ayuntamientos reconocieron la dificultad de “cumplir con todas las normas establecidas por el Gobierno para la apertura segura de las instalaciones”. Por encima de opiniones de distinto signo, concedieron prioridad a “la seguridad y la salud de todos”.



LAKUNTZA

Razones esgrimidas por el Ayuntamiento: “Nos es muy difícil cumplir con todas las normas establecidas”.



ULTZAMA

Razones esgrimidas por el Ayuntamiento: “El Ayuntamiento debe priorizar la salud de sus vecinos y vecinas, y debe actuar con responsabilidad”.