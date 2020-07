Apertura generalizada y segura de piscinas en la Merindad de Sangüesa

Actualizada 17/07/2020 a las 06:00

Vecinos y visitantes podrán refrescarse este verano en las piscinas de la Merindad de Sangüesa con relativa normalidad. Si bien la crisis del coronavirus ha traído cambios importantes, la apertura de instalaciones es casi total, salvo algunas excepciones, y se han adoptado medidas para que sea lo más segura posible.

Conforme a lo marcado por la normativa sanitaria, las piscinas de acceso público de la merindad plantean un aforo generalizado del 75%, ayudando así a que se pueda mantener el distanciamiento social. Asimismo, se descarta la posibilidad de establecer turnos de acceso, dado que las instalaciones generalmente ofrecen espacio suficiente. Eso sí, será obligado el uso de la mascarilla, de forma especial al entrar y salir del recinto deportivo. En algunos casos, se marcan entradas y salidas diferenciadas.

En un sondeo realizado a finales de junio sobre las 16 piscinas de acceso público de la Merindad de Sangüesa (hay otras de acceso más acotado, como la del camping Urrobi de Espinal, exclusiva para clientes), estas ofrecerán a los usuarios la posibilidad de acceder a todos los vasos de las instalaciones. Eso sí, respetando el citado aforo limitado al 75%.

La mayor parte también ve posible que puedan emplearse todas sus instalaciones vinculadas al baño, si bien algunas han establecido que no funcionen algunos servicios como las duchas de los vestuarios.

En algunas piscinas, para favorecer el control, se ha optado por no poner a la venta entradas diarias, por lo que solo se podrá entrar disponiendo de un abono para todo el verano.

También se ha reforzado la limpieza y desinfección de instalaciones, que en algunas localidades se dará un mínimo de 3 veces al día, disponiendo incluso de personal exclusivo para ello.

Medidas para que en todo el ámbito rural de la Merindad de Sangüesa las piscinas ayuden a que el verano sea más llevadero.





AIBAR

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Ayuntamiento.

Apertura: 22 de junio.

Aforo total del recinto: 512 personas en la zona pública.

Aforo que van a aplicar: Aforo zona pública al 75%, 384 personas. Aforo piscina de recreo (grande) al 75%, 117 personas. Aforo piscina de chapoteo al 75%, 18 personas. La ocupación de duchas y vestuarios será por un máximo de 5 personas simultáneamente y el tiempo máximo de estancia no será superior a 15 minutos.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 2, de recreo y de chapoteo. Ambos abiertos.

Horario: Los vasos permanecerán abiertos de 11.30 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Además de la adaptación de las normas a la situación actual, se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada del recinto y jabón de manos en los baños; se realizará control del aforo y limpieza de las instalaciones 3 veces al día por el personal contratado para la recepción y limpieza; y se han colocado carteles informativos en las instalaciones para que la totalidad de usuarios estén informados.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí, en las oficinas municipales.

Precio de la entrada diaria: Adulto, 6 euros.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Funciona todo.



AOIZ

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Sociedad pública municipal Kanpondoa S.L.

Apertura: 22 de junio.

Aforo total del recinto: 906 personas.

Aforo que van a aplicar: Según normativa, 75%, 679 personas.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 2, recreo y chapoteo. Abiertos los 2.

Horario: De 9.00 a 22.00 h; zona de piscinas de 11.00 a 20.00 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Modificación de tornos de acceso para cumplir con normativa, marcado de zonas de piscina, mascarilla en caso de no poder respetar la distancia de seguridad. Limpieza y desinfección: tres veces al día obligatorio, más limpiezas puntuales, total más de 6 veces al día.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: Adulto, de lunes a viernes 7 euros, y sábados y festivos 8.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Todo operativo.



CÁSEDA

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Ayuntamiento.

Apertura: 20 de junio.

Aforo total del recinto y que van a aplicar: Superficie de zona verde 7.200 m2, con aforo al 75 %: 1.200 personas. Superficie vasos 625 m2, con aforo al 75%: 240 personas.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos vasos de recreo de 25 x 12,50 m cada uno y otro de chapoteo de 6 x 12,5 m. Abiertos los 3.

Horario: De 11 a 20.00 h. Se para de 14.30 a 15.30 h para desinfectar todos los días.

¿Se establecen turnos para el acceso? No. Hay de media 600 abonos y capacidad para mucho más.

Medidas de restricción: Se desinfectan tres veces al día todas las instalaciones (hay una persona encargada de eso). Dispensadores de gel y mascarillas gratuitas a la entrada y terraza.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: Entre 16 y 65 años, 10 euros y el resto 5. Se han subido para limitar el aforo.

¿Funciona el bar? No. Se han puesto máquinas expendedoras de café y refrescos. Helados en recepción.

¿Se sirven comidas? No.

¿Qué servicios no funcionan? Salvo el bar, funciona todo.





ESLAVA

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Aqua Sport Navarra SL.

Apertura: 1 de julio.

Aforo total del recinto: 180 personas.

Aforo que van a aplicar: 75% (130 personas).

Número de vasos y cuántos están abiertos: 2, recreo y chapoteo, ambos abiertos.

Horario: De 12.00 a 19.00 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Las recomendadas.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: Adulto, 7 euros.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? No.

¿Qué servicios no funcionan? Duchas.





ESPARZA DE SALAZAR

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Camping Murkuzuria.

Apertura: 6 de julio.

Aforo total del recinto: 100 personas.

Aforo que van a aplicar: 75% (75 personas).

Número de vasos y cuántos están abiertos: 2, chapoteo y grande, ambos abiertos.

Horario: De 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No, salvo que fuera necesario.

Tipo de medidas de restricción: Las recomendadas (uso de mascarillas si es necesario, desinfecciones...). También reparcelar para ayudar a mantener las distancias.

¿Se ponen abonos a la venta?

Preguntar en el camping

Precio de la entrada diaria: Adulto, 6.50 euros.

Niños 4.50 euros.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Todo abierto.







GABARDERAL

Propietario: Concejo de Gabarderal.

Gestor: Concejo de Gabarderal.

Apertura: 27 de junio.

Aforo total del recinto: 375 personas.

Aforo que van a aplicar: Aforo del 75% (281 personas) y limitado este año a vecinos: empadronados, propietarios de vivienda, personas que viven en alquiler y sus familiares. En las piscinas, aforo máximo permitido de 108 personas en la de recreo, y de 4 en la de chapoteo.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 2, de recreo y de chapoteo, ambos abiertos.

Horario: De 11.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Tipo de medidas de restricción: Uso generalizado de mascarilla. Distribución espacial en zonas verdes para procurar la distancia de seguridad. Puertas diferenciadas de entrada y salida. Desinfección tres veces al día. Se medirá la temperatura corporal. Obligatorio desinfectar pies y manos. No se podrán almacenar hamacas.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: No habrá entradas diarias.

¿Funciona el bar? No hay.

¿Se sirven comidas? No.

¿Qué servicios no funcionan? Vestuarios cerrados.





GALLIPIENZO

Propietario: Ayuntamiento

Gestor: Ayuntamiento

Apertura: 1 de julio

Aforo que van a aplicar: El establecido por la ley. 75% del aforo.

Número de vasos y cuántos están abiertos: Hay dos vasos abiertos: uno de chapoteo y otro recreativo para el resto de usuarios.

Horario: 12 a 8 de la tarde. Pero, se cierra al medio día para limpiar.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Tipo de medidas de restricción: Las recomendadas (uso de mascarillas si es necesario, desinfecciones...). También reparcelar para ayudar a mantener las distancias.

¿Se ponen abonos a la venta?

Sí. A partir de 15 años el precio es de 65 euros. Para los Jubilados se aplica una reducción de la tarifa a 35 euros.

Precio de la entrada diaria: No hay a la venta entradas diarias.







GARDE

Las piscinas de Garde que gestiona el camping Urrutea no estarán disponibles en el verano de 2020 “por medidas de seguridad e higiene”.





ISABA

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Soysana SLU.

Apertura: 22 de junio.

Aforo total del recinto: 340 personas.

Aforo que van a aplicar: 75%, 255 personas.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 3 (recreo, spa y chapoteo) y todos abiertos.

Horario: De 11.00 a 19.30 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No, nunca se ha llegado al aforo máximo. En caso de que ocurriera se actuaría por turnos, restringiendo venta de bonos o de entradas diarias u otros accesos.

Medidas de restricción: Uso de mascarilla, refuerzos de limpieza, desinfección al mediodía sin cierre como tal, precintado de taquillas, duchas, papeleras... Y colocación de carteles informativos y equipos de desinfección y protección varios, etc.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: Adulto, 6,5 euros.

¿Funciona el bar? No hay.

¿Se sirven comidas? No hay.

¿Qué servicios no funcionan? Sauna, duchas de vestuarios, solarium y actividades dirigidas.



JAVIER

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Ayuntamiento.

Apertura: 1 de julio.

Aforo total del recinto: 200 personas.

Aforo que van a aplicar: 80 personas.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 2, abiertos.

Horario: De 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Uso de mascarillas, distancia de seguridad, desinfección de calzado y manos a la entrada, desinfección de la instalación 3 veces al día, aforo reducido, entrada y salida independientes.

¿Se ponen abonos a la venta?: Sí.

Precio de la entrada diaria: 10 euros; mañana o tarde, 5.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? No.

¿Qué servicios no funcionan? Duchas cerradas.





LIÉDENA

Las piscinas de Liédena pertenecen al Hostal Latorre y cada año se firma un convenio para el uso por parte del Ayuntamiento. Este año, con la situación sanitaria por el Covid-19, el Latorre ha decidido que no se abrirán.





LUMBIER

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Soysana.

Apertura: 19 de junio.

Aforo total del recinto: Zona verde, 1.000 personas. Vaso 1, 156. Vaso 2, 156. Vaso chapoteo, 37.

Aforo que van a aplicar: 75%. Zona verde, 753 personas. Vaso 1, 117. Vaso 2, 117. Vaso chapoteo, 25.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 3, abiertos.

Horario: De 11.30 a 20.30 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Las medidas establecidas son las obligatorias. Se han colocado también mamparas en el espacio de recepción para atención al público y datáfono.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: Adulto, 5,50 euros.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Las duchas de los vestuarios.





MONREAL

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: H2O.

Apertura: 27 de junio.

Aforo total del recinto: 300 personas.

Aforo que van a aplicar: 75% (225 personas).

Número de vasos y cuántos están abiertos: 2, abiertos.

Horario: De 10.00 a 21.00 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: No uso de vestuarios. Desinfección diaria por horas. Mascarilla en bar. Zonas de entrada y salidas diferenciadas. Geles desinfectantes. Utilización de baños con aforo limitado.

¿Se ponen abonos a la venta? Abonos socios, sí.

Precio de la entrada diaria: No hay venta de entradas diaria.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? No.

¿Qué servicios no funcionan? Vestuarios, duchas y biblioteca.





SANGÜESA

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Masquatro.

Apertura: 22 de junio.

Aforo total del recinto: 1.950 personas (zona verde).

Aforo que van a aplicar: 1.462,50 (75%).

Número de vasos y cuántos están abiertos: 3, chapoteo, recreativa y grande. Todos abiertos.

Horario: De 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.30 horas los vasos, y hasta 21.30 los vestuarios.

¿Se establecen turnos para el acceso? No, de momento no existen problemas con el aforo.

Tipo de medidas de restricción: Uso de mascarillas en el interior de la instalación, desinfección 3 veces al día (cierre de 14.00 a 15.00 horas), señalización de entradas y salidas de piscina, cierre del parque infantil hasta desinfección, cierre de asadores.

¿Se ponen abonos a la venta? De momento no, hasta ver la situación.

Precio de la entrada diaria: Adulto, 6,50 euros.

¿Funciona el bar? No (no se ha encontrado gestor).

¿Se sirven comidas? No.

¿Qué servicios no funcionan? Los primeros días no hubo parque, fuentes o gimnasio.





YESA

Propietario: Ayuntamiento.

Gestor: Ayuntamiento.

Apertura: 20 de junio.

Aforo total del recinto: 1.150 personas.

Aforo que van a aplicar: El 75% son 862 personas, pero inicialmente se va a limitar a 300.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 2 vasos, ambos abiertos.

Horario: De 11.15 a 21.00 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? Se ha limitado el aforo los 15 primeros días, del 20 de junio al 4 de julio, a empadronados (prueba piloto ). Del 4 al 19 de julio, se añadirán personas con segunda vivienda y con abonos años anteriores. Y a partir del 20 de julio, el resto. Se han creado diferentes accesos mediante señales en el suelo.

Medidas de restricción: Lavado frecuente de manos y distancia de seguridad. Uso de mascarilla obligatorio si no existe distancia de seguridad. Uso exclusivo de calzado. No se cierra, existe personal de limpieza para una desinfección casi continuada.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: Se han suprimido las entradas diarias.

¿Funciona el bar? Sí.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan? Duchas de los vestuarios, taquillas, fuentes y elementos comunes (barbacoa, pista deportiva, etc.).





ZUBIRI-ESTERIBAR

Propietario: Ayuntamiento de Esteribar.

Gestor: Empresa pública Zubilan.

Apertura: 22 de junio.

Aforo total del recinto: 500 personas en zona verde, 156 en piscina.

Aforo que van a aplicar: Aforos restringidos al 75% y calculados por el arquitecto técnico del Ayuntamiento.

Número de vasos y cuántos están abiertos: 1 de chapoteo y 1 de recreo. Abiertos los 2.

Horario: Polideportivo de 9.30 a 21.00 h. Piscina de 11.00 a 20.00 h.

¿Se establecen turnos para el acceso? No.

Medidas de restricción: Zonas distribuidas de manera espacial, con mapas en cada vestuario. Hidrogeles en todas las entradas y salidas. Alfombras para desinfección de zapatillas y chancletas. Megafonía constante para informar de la distancia social. Desinfectar 3 veces al día vestuarios y salas. Existe un protocolo de limpieza especial Covid-19. Y controles de aguas piscinas, mínimo obligatorio de 3 veces al día.

¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

Precio de la entrada diaria: Adulto, 9 euros no empadronado y 7 empadronado. Descuentos a partir de las 15.00 h.

¿Funciona el bar? Bar y terraza.

¿Se sirven comidas? Sí.

¿Qué servicios no funcionan?: Funcionan todos.