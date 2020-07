Lesaka pide que no se organicen actos ni acampadas en Sanfermines

Actualizada 01/07/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Lesaka insistió ayer en la suspensión de las fiestas de San Fermín e instó a la ciudadanía a evitar la organización de actos. Lo hizo todo ello por seguridad: “La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 nos ha obligado a cambiar todas nuestras costumbres. A nivel social se ha hecho un gran esfuerzo. Hemos perdido mucho y hemos aprendido mucho en los últimos meses y todos los ciudadanos hemos hecho un gran esfuerzo. Aunque la situación ha mejorado notablemente, los expertos sanitarios aseguran que el riesgo aún está ahí. Para ello, una de las tareas más importantes es evitar las aglomeraciones de gente tan frecuentes en fiestas”. Al tiempo de animar al vecindario a seguir con “el compromiso con la seguridad” a partir de “los consejos de los especialistas en salud, las autoridades locales piden que “no se organicen eventos especiales por la situación sanitaria que vivimos. Estos pueden traer la aglomeración de gente, que pueden ayudar a la resurrección del virus. Este tipo de actitudes no las vamos a apoyar en absoluto”. Los propios responsables municipales muestran su apoyo “a la decisión de los hosteleros del pueblo de cerrar los bares a las dos de la mañana. Saben que lo contrario puede tener un efecto gravísimo para el este sector”. La actividad municipal seguirá su curso: Los días 6, 8, 9 y 10 serán laborables.

El consistorio no permitirá acampadas en las fechas festivas como en años pasados que Lesaka registraba una masiva afluencia de visitantes: “Pedimos que este año no vengan a San Fermín. Apreciamos mucho su llegada, pero no vamos a poder recibir a los que vienen desde distintos rincones”.