Alsasua y Santesteban aconsejan para San Pedro respetar la distancia social

Actualizada 27/06/2020 a las 06:00

Los ayuntamientos de Alsasua y Santesteban aconsejan a sus vecinos respetar las medidas de seguridad en la celebración de San Pedro. “Hemos pasado meses muy duros y ahora no debemos bajar la guardia”, recuerda el primero en un bando. “Es por ello que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alsasua ha adoptado el acuerdo de suspensión de la festividad de San Pedro este año 2020. Junto a lo anterior y ante la posibilidad de que diferentes grupos de personas se acerquen al entorno de la ermita de San Pedro y no siendo procedente la prohibición de ello por constituir una limitación de la libertad de circulación no factible en un momento en el que ya no se encuentra vigente el estado de alarma, se señala lo siguiente: Se deberá en todo momento respetar las medidas de distanciamiento físico entre personas o grupos de personas y demás medidas preventivas establecidas en el acuerdo del Gobierno de Navarra de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad”.

El consistorio prohíbe en el robledal de San Pedro preparar hogueras o fuego en el suelo. Tal restricción -como señala- no afecta a las barbacoas, que deberán estar controladas y su entorno limpio.

Mientras, en una declaración institucional aprobada por unanimidad, el Ayuntamiento de Santesteban se compromete a “no incentivar, ni apoyar actividades o iniciativas que supongan aglomeraciones de personas durante los días de las fiestas patronales en honor a San Pedro suspendidas, que puedan dar lugar a un rebrote de la enfermedad”, señala.

De la misma manera, rechaza “toda actitud incívica e insolidaria que se produzca, sin tener el mínimo respeto a las normas sanitarias y sin guardar la distancia social de seguridad, por poner en riesgo al conjunto de vecinos de Santesteban y acuerda exigir que no se produzcan este tipo de actividades”.