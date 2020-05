Los vecinos de Baztan podrán pasear y correr sin restricción horaria

05/05/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Baztan expresó este lunes su “malestar y desacuerdo con el cambio de criterio” anunciado el sábado por la Delegación del Gobierno para permitir a sus vecinos pasear o llevar a cabo una actividad física por todo el municipio. La modificación alteró una indicación de la víspera del Gobierno central y vino a dar respuesta a una petición cursada por ayuntamientos, como el Valle de Egüés por limitaciones de espacio urbano que podían, según la interpretación de sus responsables, suponer “un aumento de riesgo de contagio” para sus 15.000 vecinos. La nueva resolución incluyó a Elorz, Berrioplano y Baztan. La ampliación del área permitido para el ejercicio físico y los paseos al conjunto de sus límites municipales fue pareja a la restricción horaria para adultos en términos de más de 5.000 habitantes. En otras palabras, en Egüés, Elorz, Berrioplano y Baztan se permite desde el sábado pasear o correr entre las 6.00 y 10.00 horas y entre las 20.00 y 23.00 horas.



La diferencia de Baztan, que este lunes dio lugar a su ayuntamiento a expresar su “malestar y desacuerdo” con el cambio de criterio, estriba en su composición geográfica, con quince pueblos -considerados lugares-, en un entorno eminentemente rural. Este lunes, su alcalde, Joseba Otondo (EH Bildu), resumió el problema en una expresión: “Se han olvidado del carácter singular de Baztan”.



En el actual marco establecido, los 7.700 censados se pueden desplazar por todo el municipio, casualmente el de mayor extensión territorial de Navarra. Ninguno de sus quince pueblos en que se divide supera los 3.600 (Elizondo tiene 3.543).



Sucede que cada uno de ellos dispone de amplios parajes que pueden ser utilizados para que una persona pueda airearse en esta época de confinamiento.



Si, como revindica la corporación, se aplicase las líneas fijadas en un primer momento, no habría ninguna restricción horaria en los pueblos. Eso sí, pero un vecino de Elizondo, por ejemplo, no podría ir a Elbete, sino ceñirse a los límites de su pueblo.



DERECHOS DE LOS BAZTANESES



En su censura de este lunes, el Ayuntamiento insinúa que el cambio de criterio sobre las franjas horarias fue adoptado “al parecer, a petición de la Federación Navarra de Municipios y Concejos”. A su juicio, la modificación vulnera “literalmente” la base legal que diferencia las restricciones horarias en función del número de habitantes.



“El cambio de criterio -señala el consistorio- va contra la orden ministerial publicada el viernes, que hace referencia expresa a los entes de ámbito territorial inferior al municipio. Del tal forma que los derechos fundamentales de las y los baztandarras como el de la libre circulación se ven atacadas al ir con esta interpretación más allá de lo estrictamente marcado por la ley”.



Este lunes por la mañana, sus regidores llevaron a cabo -según expresan en su nota- una serie de gestiones con la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Delegación del Gobierno “para solicitar un criterio de acuerdo a la orden ministerial, sin menoscabar los derechos de las y los baztandarras. Así, en tanto los derechos fundamentales de las y los vecinos están en juego, seguiremos trabajando con todas las posibilidades al alcance del Ayuntamiento para garantizar la igualdad de derechos de los habitantes del valle”.



En su crítica no obviaron tampoco “la forma” en la que tuvieron constancia del giro del dictamen para normalizar la salida de los ciudadanos de sus hogares. “Al contrario de lo que viene en prensa -precisaron-, el acuerdo fue adoptado “sin contrastar con todos los municipios. Por lo menos nadie se dirigió al Ayuntamiento de Baztan, ni antes, ni después para comunicar la nueva interpretación”. El alcalde no pudo sino expresar su extrañeza con la nueva regulación horaria, dada la peculiaridad que distingue -como señaló- a “determinados municipios que disponen de concejos o lugares, como es el caso de Baztan”.