'Surcos' llega a la gran pantalla en Tudela

Actualizada 23/05/2021 a las 06:00

Cinco historias de personas mayores en tiempos de pandemia. Esta es la propuesta de la película Surcos, ópera prima en el largometraje del director tudelano Julio Mazarico Soria, autor también del guión, y que se estrena este fin de semana en la capital ribera antes de llegar a salas de otras ciudades del país de la mano de Phoenix Entertainment.

El cine Moncayo acoge la puesta de largo de esta primera película de Mazarico, presidente del cineclub Muskaria de la ciudad y que ha realizado más de 25 cortometrajes desde el año 2000. El público ha arropado este estreno, llenando el aforo permitido en las 4 sesiones programadas -dos ayer y otras tantas hoy-.

Surcos es un proyecto sociocultural que pone su mirada en las personas mayores y se desarrolló en varias fases, rodándose en verano de 2020, en plena pandemia, en Tudela y Bardenas. Este largometraje episódico de ficción tiene como protagonistas tanto a personas mayores elegidas por casting como seleccionadas por el propio Mazarico.

Rodaje frente al “bajón” por la pandemia

Maribel Lafuente Yera, de 71 años e integrante del grupo de teatro amateur tudelano As de T, es una de las protagonistas de Surcos. Reconoce que cuando la llamó Mazarico para participar en la película, aunque es una persona positiva, sufría un bajón tras estar tanto tiempo en casa por el confinamiento debido a la crisis de la covid-19, y con los ensayos y representaciones del teatro suspendidas. “Participé en una semana de rodaje, en agosto, y me dio la vida. Me volvió a dar ese ánimo. Disfruté mucho porque me gustan los entresijos del rodaje y, además, se hizo todo con todas las medidas como tomarnos la temperatura, etc. Me sentí cuidada y querida por todo el equipo y por Julio Mazarico, que es un encanto, ya que te guía y no te resulta nada difícil”, dijo. Por lo que se refiere a su interpretación, señaló que la historia en la que participa es “la de una abuela, su hija y su nieta, con el problema de la pandemia por dentro”.

Imelda Loperena Garro, hija del escultor y pintor arguedano Antonio Loperena, y hermana del también artista Ismael Loperena, es otra de las protagonistas de Surcos. A sus 70 años, reconoció que tenía alguna experiencia de rodaje, a nivel amateur “porque en los años 80 hicimos algún largo con Alfonso Verdoy, etc”. “Lo haces con mucha voluntad, porque tratas de hacerlo bien”, consideró.

Calificó su experiencia en la película de Mazarico como “muy interesante, porque trata de un tema que nos afecta y por características propias de la edad”. Reconoció que la visión que se ha querido dar es que muchas personas mayores están activas, y añadió que cuando la llamó el director para participar en el proyecto, no dudó en sumarse al mismo. Dijo que rodar tras estar confinados “estuvo bien, porque hasta entonces no te habías podido juntar con nadie, prácticamente”.

Destacó también el trabajo del equipo de la película, ya que “me pareció gente muy preparada y profesional”. Por lo que se refiere al papel que interpreta, afirmó: “Es un personaje muy curioso, porque junto con otra persona encuentran algo que les hace salir un poco de la monotonía y se lanzan a aventuras para su edad. Pero luego está la prudencia de sus hijos, que no quieren que sus madres cojan el virus”.

Te puede interesar