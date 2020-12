Las 3 mejores rehabilitaciones de Tudela

Actualizada 09/12/2020 a las 20:45

Un estudio de decoración en la calle Herrerías; dos pisos de alquiler en la plaza de San Nicolás; y un inmueble con 7 viviendas, también de alquiler, en un edificio del siglo XVIII en la calle Rúa. Estos tres proyectos de rehabilitación en el Casco Antiguo, de la veintena cuyo expediente concluyó en 2019, han sido elegidos como finalistas del Premio Ciudad de Tudela de Rehabilitación, que se dará a conocer el viernes 18 de diciembre.



Los finalistas optarán a dos premios, uno que elegirá la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento, y otro por votación de los ciudadanos a través de la página web municipal, que pueden hacerlo hasta el jueves 17.



La presentación de los premios corrió a cargo del concejal de Ordenación del Territorio, Zeus Pérez, el arquitecto de Nasuvinsa en la Ribera y de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas de Tudela, Miguel Carasusán, y Esther Terrado, ayudante de dirección de la empresa Rockwool de Caparroso, patrocinadora de los galardones.



El concejal explicó que, dadas las condiciones actuales, no habrá Jornadas de Rehabilitación con charlas y actividades como otros años y que se ha limitado al premio. Además, destacó la novedad de un vídeo que se puede ver en la web del Ayuntamiento (www.tudela.es) que recoge imágenes de los proyectos seleccionados con declaraciones de sus promotores.



Carasusán señaló que este año ha habido un parón importante por el tema de la pandemia, pero que la sensación es que las rehabilitaciones se van a recuperar, dadas las consultas que están atendiendo.

ESTUDIO DE INTERIORISMO

Marta Fernández Cerdán: “Es importante mantener el ‘alma’ de los edificios”





“Para nosotros es muy importante la rehabilitación, y predicamos con el ejemplo”. Son palabras de Marta Fernández Cerdán, natural de Buñuel y residente en Fontellas quien, junto con su socio Carlos Carrera Berdonces, de Ribaforada, forma el Estudio de Interiorismo Fernández, situado en el edificio del número 13 de la calle Herrerías de Tudela. Un inmueble de 4 plantas cuya rehabilitación es una de las finalistas en el Premio Ciudad de Tudela de Rehabilitación. La buena resolución arquitectónica, “con una sugestiva propuesta de fachada e interesante adecuación interior”, ha sido uno de los factores por los que se ha seleccionado esta reforma. Tuvo un presupuesto protegible (no el total sino el que es objeto de subvención) de 54.463,33 €, y 3.662,10 € de ayudas municipales.



Marta Fernández recuerda que, tras 27 años en la empresa que fundaron sus padres, Decoración Fernández, de Buñuel, decidió junto a Carrera, también trabajador en la citada empresa -ambos son decoradores de interiores-, crear este estudio en Tudela en el edificio ya citado que había adquirido Marta hacía 17 años. “Es un edificio muy emblemático. Queríamos estar en el centro y Casco Viejo de la ciudad, y rehabilitar para ver que se pueden hacer cosas bonitas y dar ‘vida’ a esta zona de la ciudad”, afirma.



Como indica, se trataba de un inmueble viejo de 4 plantas, y considera que, a la hora de rehabilitar “es importante mantener el ‘alma’ de los edificios”.



De ahí que, cuando lo reformaron, decidieron mantener toda la estructura del inmueble y realizar “una fachada diferente”, con cubos de telas. “Es una fachada viva, que se irá cambiando, porque queremos que sea efímera”. Explica que, del interior, han mantenido lo que se ha podido. “La escalera es la original, hemos respetado la puerta, que es una insignia de la casa, etc...”, indica, al tiempo que considera que durante el proceso de rehabilitación “no ha habido momentos de desánimo”. “Es un proyecto de vida, y es un lujo poder estar en la calle Herrerías, con la luz que tiene. También hemos hecho una relación vecinal muy buena, y es una maravilla”, reconoce, al tiempo que añade que su marido, el aparejador Javier Sanz Arellano, también finalista con la rehabilitación de dos viviendas en la plaza de San Nicolás, “ha participado en la reforma del estudio de interiorismo”. En concreto, según dice, “los cubos de la fachada son un proyecto de él, y las telas fueron idea nuestra”. “Hemos estado nominados otras veces, pero es la primera ocasión en la que lo estamos los dos a la vez”, explica Marta Fernández, que se muestra muy agradecida por haber sido seleccionada por la rehabilitación del estudio de interiorismo.

EDIFICIO DE 7 VIVIENDAS

Santiago Martínez Figueras: “Era una casa señorial construida en 1774”





La Casa Maisterrena, un edificio del siglo XVIII situado en el número 3 de la calle Rúa, ha sido objeto de una rehabilitación integral, creando siete viviendas para alquiler, con adecuación de la accesibilidad universal y de la eficiencia energética de todo el inmueble. Una intervención que también ha incluido la apertura de un nuevo espacio público en la trasera de la edificación sobre el garaje de 14 plazas que también se ha construido, fruto de un convenio con el Ayuntamiento. La intervención ha corrido a cargo de Spazio Proyect, que aglutina, como indica Santiago Martínez Figueras, a 3 empresas -IAS y DGA, ambas de arquitectura, y Spazio, más de interiorismo, rehabilitación y promoción inmobiliaria-.



El presupuesto protegible ascendió a 688.421,11 euros, y las ayudas recibidas han sido de 68.005,67 € por parte del Gobierno foral, y 43.006,52 € del Ayuntamiento. El Premio Ciudad de Tudela destaca de esta actuación “la apuesta de promoción y gestión privada por el Casco Antiguo, con la recuperación de un inmueble casi en ruinas”, así como el efecto de mejora de la calidad urbana del entorno, con la apertura del nuevo espacio público ya citado.

“Nos gustaba mucho la zona porque era donde estaban las casas nobles del Barroco de Tudela. La Casa Maisterrena era una casa señorial construida en 1774, y hacía ya años que se había dividido en pisos”, explica Santiago Martínez, quien añade que “vaciamos el edificio por dentro” y reordenaron los espacios. El resultado son las siete viviendas, de entre 40 y 110 metros cuadrados y con entre uno y tres dormitorios, “además de un local comercial muy bonito, que tiene dos alturas”.



Respecto a la plaza de nueva creación y el garaje, señala que “es fruto de la urbanización de toda esa zona”. “Encontramos un trujal del siglo XIX, que se ha reubicado allí, en la plaza del Señor Tomás, y hemos pagado nosotros todo ese gasto”, añade.



Destaca que de la rehabilitación llevada a cabo -el proyecto se inició en 2012 y el edificio se terminó en 2019- “fácil no ha sido nada”. “Ha sido todo difícil. Ha habido problemas técnicos, con vecinos y con la administración”. Unas dificultades que, según concreta, han sido con Gobierno foral y Ayuntamiento, “pero no con la ORVE, que ha hecho bien su trabajo”.



“Pensamos hacer la marca Spazio Proyect para hacer rehabilitación en el Casco Viejo, pero ante las dificultades hemos decidido aparcar la intervención en esta zona de la ciudad”, concluye.

2 VIVIENDAS PARA ALQUILER

Javier Sanz Arellano: “Es una aventura bonita, interesante”



El aparejador tudelano Javier Sanz Arellano afrontó, por primera vez como promotor, la rehabilitación integral de la segunda planta del edificio situado en los números 1 y 2 de la plaza de San Nicolás que adquirió. Convirtió un piso de unos 140 metros cuadrados en dos viviendas, de 80 y 60 metros cuadrados, respectivamente, para alquiler. Además, implicó a la comunidad de vecinos para otras reformas comunes como la adecuación de la cubierta o fachada. “Éramos 4 vecinos y el local del edificio. Les metí en una ‘movida’ y respondieron bastante bien”, afirma, al tiempo que califica el edificio donde se ubican las dos viviendas de alquiler como “muy interesante”, ya que está en el límite entre la parte ya regenerada y la más deteriorada del Casco Antiguo de la ciudad. Una circunstancia que se ha tenido en cuenta en esta edición del Premio Ciudad de Tudela para su elección como finalista, junto a, entre otros aspectos, “la muy buena resolución de la adecuación interior, con un diseño muy cuidado, y con riqueza y variedad de espacios interconectados y luminosos en los que se integran y ponen en valor los elementos de la edificación antigua y se incorporan con acierto los nuevos”. El presupuesto protegible de la intervención fue de 85.502,48 €, y las ayudas fueron de 22.314,50 € del Gobierno foral, y 8.812,01 del Ayuntamiento.



Javier Sanz considera que en este tipo de obras como la que ha llevado a cabo “hay sorpresas negativas, pero es una aventura bonita, interesante”. Y es que, como concreta, “rehabilitar es siempre más aventura porque no sabes muchas veces lo que vas a encontrar”. “En este caso, hubo una sorpresa gorda a nivel estructural porque la madera estaba en muy mal estado, e imprevistos”. No obstante, considera que este tipo de intervenciones también dan satisfacciones “porque, a lo mejor, aparece un suelo debajo del que había, o un pozo si excavas... Vivir en una casa con historia tiene un alma. Yo lo siento así”, refleja. Por otra parte, tras indicar que las ayudas a la rehabilitación que se otorgan “están bien”, se refirió a la “dificultad que supone la tramitación de estos expedientes con la administración, y las dificultades que pone la normativa vigente de la habitabilidad”. “Debería haber una flexibilidad que, normalmente, no encuentras”, señala.



Respecto a los dos apartamentos, dice que “están alquilados desde el primer día, ya que vinieron a pedirlos sin haberlos aún anunciado”. Sanz, que ha sido finalista en estos premios 5 o 6 veces, afirma sonriendo que, como le dice Miguel Carasusán “soy el eterno nominado”. “Siempre es una satisfacción ser elegido finalista”, concluye Sanz.