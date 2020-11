Tudela hará una ordenanza para adaptarse a la normativa de tráfico

Estos vehículos no podrán circular por aceras ni zonas peatonales a partir del 2 de enero. En la imagen, una vecina por la calle Herrerías, que es peatonal.

Actualizada 18/11/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela va a elaborar una nueva ordenanza de movilidad sostenible que sustituirá a la de tráfico vigente actualmente y que servirá, además, para adaptarse a las últimas modificaciones del Reglamento General de Circulación que aprobó hace apenas una semana el Gobierno central y que entrará en vigor a partir del 2 de enero, salvo algunas excepciones. Hasta que salga adelante la nueva ordenanza, algo que se espera concretar a lo largo del año que viene, será de aplicación en la ciudad el citado reglamento.

Las modificaciones se centran en dos puntos principales y, según el Gobierno central, tienen como objetivo principal reducir la siniestralidad en los cascos urbanos, que en 2017 se cobró la vida de 509 personas, de las que el 80% eran consideradas como vulnerables, como peatones, ciclistas, motoristas o usuarios de ciclomotores.

LÍMITES DE VELOCIDAD

Por un lado están las nuevas limitaciones de velocidad en cascos urbanos, que no entrarán en vigor hasta mayo de 2021: 20 km/h en las calles con plataforma única de calzada y acera, es decir, que están al mismo nivel; 30 km/h en las de un único carril por sentido; y 50 km/h en las de dos o más carriles por sentido.

Algo que Tudela cumple ya en la mayoría de los casos, gracias a la Zona 20 (limitadas a 20 km/h) que instauró en el Casco Antiguo, buena parte de él también peatonalizado y de uso solo para vecinos, y en el entorno de centros escolares. A esta se suman también las zonas 30, vigentes también en buena parte del centro de la ciudad y en las que las bicis tienen prioridad sobre los vehículos a motor.

Lo que sí tendrá que cambiar en la capital ribera es el límite de velocidad en las calles de plataforma única, actualmente a 30 km/h y que bajará a 20 km/h. Este caso afecta a algunas vías de la ciudad como Pablo Sarasate o Eza, recientemente reformadas, o algunas de la zona de la urbanización del Instituto, como Magdalena Eguaras. También hay en el Casco Antiguo, pero en este caso ya existe esa limitación por la Zona 20.

Además, algunas entradas a la ciudad, como las de Tarazona y Corella, están limitadas a 40 km/h, algo que, según el reglamento, se debería reducir a 30, aunque también contempla la opción de que los Ayuntamientos puedan ampliarla a un máximo de 50 km/h en casos excepcionales.

El otro aspecto principal de las modificaciones es la normativa para los vehículos de movilidad personal eléctricos, fundamentalmente los patinetes. Una regulación que Tudela todavía no había concretado, a diferencia de otras ciudades que sí lo hicieron, como Pamplona, precisamente porque estaba a la espera de las directrices del Gobierno para incluirlo en la nueva ordenanza. De hecho, sólo se actuaba con estos vehículos en caso de infracciones muy claras.

NORMATIVA PARA PATINETES

A partir del 2 de enero, solo podrán circular por la calzada y queda prohibido que lo hagan por aceras y zonas peatonales, aunque en Tudela se está valorando la posibilidad de que se les permita ir por los carriles bici, algo que todavía no está decidido. Además, tendrán que cumplir las normas como el resto de vehículos y su velocidad máxima será de 25 km/h. Otro requisito, aunque no entrará en vigor hasta dentro de 2 años, será contar con un certificado de circulación que acredite que cumplen los requisitos técnicos, aunque esto último entrará en vigor dentro de dos años. Además, solo podrán llevar asiento si tienen un sistema de autoequilibrado.

Para la elaboración de la nueva ordenanza, el Ayuntamiento ha creado un grupo de trabajo. Está presidido por el concejal Zeus Pérez y lo forman la edil de Medio Ambiente, Verónica Gormedino; Alberto Lajusticia (I-E); Juan Antonio Román (PSN); el jefe de la Policía Local y el subinspector de Tráfico; y representantes de Recicleta, Ecologistas en Acción y Amimet (Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera).

NUEVA ORDENANZA

Por ahora se ha reunido en tres ocasiones, la última este lunes y, según indicó Zeus Pérez, el principal objetivo es regular los vehículos de movilidad personal. “Su uso se ha incrementado mucho. En España no existía ninguna normativa y eso generaba problemas. Ahora se ha establecido un marco legal que nos ayuda a elaborar la ordenanza”, dijo.

Además, añadió que incluirá todo lo relacionado con la movilidad sostenible en la ciudad. “Hay que tener una norma acorde a la nueva movilidad que se está impulsando. Lo primero será realizar una consulta ciudadana que permitirá al grupo de trabajo recoger opiniones y valorar su inclusión en la ordenanza”, indicó.

En cuanto a los nuevos límites de velocidad, reconoció que la tarea ya está hecha casi en su totalidad gracias a la limitación a 20 km/h en el Casco Antiguo y su peatonalización, así como con las zonas 30. “En lo que sí afecta es en las calles de plataforma única, como Sarasate y Eza, que se limitarán a 20 km/h”, indicó.

Sobre los plazos para la nueva ordenanza, indicó que no se pueden concretar por ahora, pero sí adelantó que el año que viene tiene que estar aprobada.

Inmovilizados varios patinetes eléctricos en los últimos meses

El jefe de la Policía Local de Tudela, Juan Cruz Ruiz, señaló que llevaban tiempo esperando la modificación del Reglamento de Circulación para fijar la normativa local y que ahora ya están resueltas prácticamente todas las dudas.

Y es que la proliferación de los vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos) se ha dejado notar en la ciudad y han tenido que actuar en varias ocasiones. “Hemos retirado muchos al depósito municipal utilizando la norma del sentido común. Nos hemos encontrado con muchos de ellos que eran auténticos ciclomotores y que corrían a 60 km/h o más. Había una instrucción de Tráfico que limitaba los vatios de potencia y la velocidad máxima y, cuando los localizábamos, los retirábamos”, señaló, al tiempo que añadió que a casi todos ellos se les había avisado previamente “porque no eran vehículos de movilidad personal.

Además, consideró positivo el certificado que será necesario para estos vehículos y que acreditará que cumple con los requisitos técnicos, aunque esto entrará en vigor dentro de 2 años.

Lo que también reconoció Ruiz es que se van a encontrar con el problema de poder controlar todas las limitaciones de estos vehículos y también del límite máximo de velocidad en las calles, ya que no cuentan con radares. “Tuvimos uno cedido por la DGT que era muy antiguo y ahora no disponemos de ninguno. Vamos a insistir en que nos doten con estos equipos, ya que los actuales se pueden montar muy rápido y cambiarlos de zona, lo que puede ser muy interesante en lugares especiales, como entornos escolares”, indicó.

CLAVES



VELOCIDAD

Plataforma única. Son las calles que tienen la calzada y la acera al mismo nivel, como Pablo Sarasate o Eza en Tudela. La velocidad máxima será de 20 km/h.

Un carril por sentido. Velocidad limitada a 30 km/h.

Dos carriles o más por sentido. Máximo de 50 km/h.

Excepciones. Los Ayuntamientos pueden reducir la velocidad máxima, previa señalización, y excepcionalmente aumentarla en vías de un carril por sentido hasta un máximo de 50 km/h. Tudela, por ejemplo, por ahora no contempla esta última opción.



VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL

Circulación. Sólo podrán circular por la calzada y no por aceras ni zonas peatonales. No regula si se puede utilizar el carril bici, algo que Tudela estudiará.

Velocidad. El máximo será de 25 km/h.

Sillín. Sólo podrá llevarlo si el vehículo incluye un sistema de autoequilibrado.