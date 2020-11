Los tudelanos cumplen las normas en el Todos los Santos “más atípico”

Actualizada 02/11/2020 a las 06:00

En estos tiempos en los que el coronavirus ha mediatizado tantos aspectos de la vida cotidiana y trastocado las tradiciones más arraigadas, este domingo le tocó el turno a Todos los Santos. Una fecha en la que la visita a los seres queridos que reposan en los cementerios forma parte de un guión que, este año, ha tenido que variar ajustándose a las normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y aplicadas por cada municipio.

En Tudela, esta normativa comenzó a aplicarse desde el pasado viernes día 23, fecha desde la que se estableció una ampliación de horario en la apertura del cementerio, de 9 a 18 horas, para facilitar que los vecinos pudieran anticipar las tareas de limpieza de sepulturas y colocación de flores. De este modo, este domingo solo se permitió el acceso al camposanto para realizar visitas, algo que también se aplicará en la jornada de este lunes.

Los datos de afluencia al cementerio recabados por el Ayuntamiento a lo largo de la semana demuestran que los tudelanos han aprovechado la ampliación del horario para escalonar sus visitas. Así, el martes acudieron al camposanto un total de 580 personas; el miércoles, 635; el jueves, 800; y el viernes, 950; mientras que el sábado se registró la mayor cifra de visitas, alcanzándose las 1.000 a lo largo de toda la jornada.

“Esto ha hecho que hoy -por ayer domingo- no haya habido ningún tipo de aglomeración. De hecho, el dato registrado a las 15 horas no superaba las 600 personas”, explicó la concejala de Sanidad, Erika Navarro, quien agradeció el cumplimiento de los vecinos de las normas impuestas “en esta fiesta de Todos los Santos tan atípica”.

CONTROL DENTRO Y FUERA

Durante la jornada de este domingo, y para que todo transcurriera con la normalidad deseada, varios agentes de la Policía Municipal regularon el tráfico en las inmediaciones del cementerio, mientras que en su interior, voluntarios de Protección Civil resolvieron las dudas que los visitantes pudieran tener.

Además, en la puerta de acceso al recinto se encontraba la empleada municipal Inés López Alfaro. Su cometido era advertir a los visitantes de las normas establecidas y, sobre todo, de contabilizar el número de personas que accedían al camposanto. “Yo voy contando las personas que entran mientras que el compañero que se encuentra en la puerta trasera me va indicando las que salen. De este modo nos aseguramos de que, en ningún momento, se concentren en el interior del cementerio las 2.000 personas que se han fijado como límite máximo de aforo”, explicó López, quien señaló que, “quitando contadas excepciones, la mayor parte de los visitantes han cumplido con todo lo establecido de muy buen grado”.

Entre las presentes durante la mañana en el cementerio se encontraba Mª Jesús Pelarda Ruiz. “Vine hace un par de días para poner las flores en la sepultura de mi padre y de mi hermano, y hoy he regresado para hacer una visita rápida, rezar un Padre Nuestro..., y a casa. Las cosas están como están, y no podemos hacer mucho más”, indicó la tudelana.

En parecidos términos se expresó Javier González Fernández, quien acudió este domingo al camposanto tudelano a visitar a sus padres. “Todo esto de las medidas de seguridad es un poco lío, pero hay que hacer lo que sea para que los contagios no vayan en aumento, y evitar aglomeraciones de gente es fundamental”, explicó.

NORMAS



Horario. Tanto hoy lunes como mañana martes, el cementerio abrirá en horario ininterrumpido de 9 a 18 horas.



Aforo. No se podrá exceder el aforo de 2.000 personas dentro del cementerio.



Grupos. Solo se permitirá la presencia de grupos de un máximo de 4 personas del mismo núcleo de convivientes con una distancia interpersonal de 1,5 metros y evitando, en todo momento, el contacto personal como besos, abrazos y otras muestras de cariño.



Tiempo de visita. El Ayuntamiento recomienda limitar al máximo el tiempo de visita.



Entrada y salida. Solo se puede acceder al cementerio por la puerta central de la fachada principal. La salida del camposanto se realizará por la parte trasera.



Limpieza y flores. Hoy lunes no estará permitida la limpieza de las sepulturas ni la colocación de flores. De hecho, las escaleras y plataformas no estarán disponibles para estas labores.



Aseos. El acceso a los aseos del cementerio se realizará siempre de manera individual, a no ser que se requiera de asistencia por motivo justificado.



Mascarilla. El uso de la mascarilla en el interior del cementerio es obligatorio.