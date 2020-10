Toquero cobró 691 euros en dietas que son incompatibles con su cargo

Actualizada 08/10/2020 a las 06:00

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (Navarra Suma) cobró dietas por valor de 691 euros que son incompatibles con su cargo, ya que el reglamento municipal señala que deben ser ingresadas directamente en la Tesorería del Ayuntamiento porque tiene dedicación exclusiva a su puesto por 48.890 euros brutos anuales.

Según reconoció el propio alcalde, ingresó 227 euros por una reunión en la Ciudad Agroalimentaria y otros 464 de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y añadió que ya los ha devuelto.

Toquero aseguró que el origen de este problema fue su “puro desconocimiento de la dinámica de esos cobros. Nadie me avisó del Ayuntamiento y luego tuve el despiste de no ver los ingresos en mi cuenta”.

Fue Olga Risueño, portavoz de I-E, la que preguntó sobre estas dietas en el último pleno. Aseguró que tanto la CAT como la FNMC habían abonado esas dietas, pero que no habían sido ingresadas en Tesorería del Ayuntamiento. El alcalde respondió que desconocía el tema y que lo revisaría, y añadió que “aquí nadie estamos por dinero”.

Este miércoles, Toquero indicó que lo revisó justo después del pleno y que a la mañana siguiente devolvió el dinero. “Nadie del Ayuntamiento informó a la CAT que eso debían ingresarlo en Tesorería y no en mi cuenta. Y ya he dado orden de que no me vuelvan a hacer ningún ingreso de este tipo”, concluyó el alcalde de Tudela.