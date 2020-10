Tudela entrega el título de Hija Predilecta de la Ciudad a la centenaria María Forcada

Actualizada 02/10/2020 a las 15:35

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha entregado este viernes el título de Hija Predilecta de la Ciudad a María Carmen Forcada González (17 de agosto de 1920).



Debido a la situación sanitaria y de salud de la propia homenajeada, este acto se ha desarrollado en el domicilio de Forcada con una asistencia limitada a seis personas.



Junto al acalde, han acudido los portavoces de los dos grupos municipales de la oposición, Olga Risueño (I-E) y Ángel Sanz (PSN), así como la instructora del procedimiento del nombramiento, la edil de Navarra Suma Irene Royo, y la portavoz y concejal de Cultura, Merche Añón.



Toquero ha entregado a María Forcada el título enmarcado, dando cumplimiento así a lo acordado en la sesión del pleno del Ayuntamiento de Tudela del pasado 3 de febrero.



Dicho título, pintado por el artista Alberto Pérez en acuarela, refleja la fachada de la conocida Casa del Almirante, que alberga la Fundación María Forcada y Tudela Cultura.



“Cuando propuse tu distinción, lo hice por tu encomiable labor de impulso a la cultura, por la labor de mecenazgo de las artes, por enriquecer culturalmente a la ciudad que te vio nacer, por tu difusión a lo largo del camino del buen nombre de Tudela, nacida del cariño y el afecto verdadero por abrir camino, por ser una precursora de la mujer en el mundo empresarial en una época en la que no era fácil por tus merecidas distinciones”, ha manifestado el alcalde.



Además ha querido dirigirse “a la familia de María, a sus hermanas, a sus sobrinos, a todos” para “darles mi enhorabuena; María ha sabido cobijar a su familia en un valioso y cariñoso abrazo de mujer generosa y buena. Saber apreciar ese mimo, ese amor por la familia, es tan importante como saber darlo”, ha apuntado Toquero.



El arquitecto Rafael Moneo, nombrado Hijo Predilecto de Tudela en junio de 1993, ha hecho llegar a Forcada y al Ayuntamiento tudelano una carta en la que, además de trasladar su cariño y enhorabuena, ha afirmado que “pocas personas conozco que amen a su pueblo y su familia con tanta intensidad como María".



"Y ello significa que, para ella, su vida ha adquirido sentido teniendo presente a Tudela y a los suyos. Amor con amor se paga, dice el refrán, alegrándonos todos al ver que el amor que María siempre ha sentido por su pueblo se ve ahora debidamente correspondido por esta merecida distinción”, ha afirmado el arquitecto, galardonado en 1996 con el Premio Pritzker.



Por su parte, María Forcada ha leído unas emotivas palabras al alcalde y a los representantes de la corporación municipal en las que ha mostrado su agradecimiento “porque este título viene de parte de mi pueblo”.



Asimismo, ha afirmado: “Miro con alegría, pero también con cierta distancia, el hecho de que, en este momento, al final de mi vida, me concedan este importante reconocimiento. Hasta me resulta divertido que llegue ahora, como si hubiera prisa por recordarme que he vivido. Y yo ya lo sé”.



El mes pasado, ha añadido, "cumplí cien años, desde aquel agosto de 1920 en que nací en la casa de las Arias, en una Tudela muy distinta a la que ahora contemplamos. En este siglo de vida, mi ciudad y yo nos hemos visto crecer juntas”.



Sobre este crecimiento en paralelo que ha ido desgranando en su sencilla intervención, Forcada ha comentado que “ahora, al final de la vida, resulta que esta querida ciudad se convierte en madre que me requiere como hija. Y además predilecta. ¡Qué curiosa paradoja! Como si hubiera necesitado envejecer tanto para que Tudela me reciba otra vez como a aquella niña que jugaba con su aro”.



Sobre su labor durante estos años, la homenajeada ha asegurado que “Tudela se convirtió en hija a la que quise y cuidé como quieren los padres. Me preocupé por ella durante muchos años para intentar hacerla más agradable a sus ciudadanos, más bella, más culta y abierta al mundo. He dedicado a ello esfuerzos, sueños, preocupaciones y dinero, con el entusiasmo de quien sabe que está haciendo algo para embellecer y hacer crecer lo que tanto quiere”, ha concluido.