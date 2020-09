Sucesos en Tudela: un menor huido tras un robo, una niña sin recoger del colegio y un piso lleno de basura

Actualizada 16/09/2020 a las 08:50

La Policía Local de Tudela ha informado de varios sucesos que atendieron en la capital ribera este martes. A las 11:10 horas, la responsable de un establecimiento comercial requirió la presencia policial al haber sorprendido a un menor hurtando género. Cuando la patrulla entraba en la tienda, el menor retenido empujó a la dueña del establecimiento y huyó por una zona agrícola. Por las imágenes de la cámara de seguridad se pudo identificar al responsable, informando a su madre de las consecuencias penales de su acción, iniciando las diligencias pertinentes para poner los hechos en conocimiento del Juzgado.

Sobre las 14:40 horas, una patrulla fue requerida en un colegio puesto que no habían ido a recoger a una alumna de 6 años. Se consiguió localizar a la madre en su domicilio puesto que no contestaba al teléfono, informando esta que no se había dado cuenta de la hora, desplazándose al centro escolar a hacerse cargo de su hija.

Sobre las 18:30 horas, la policía local informa de que un vecino reclamó su presencia puesto que del piso contiguo salía un fuerte olor muy desagradable. La patrulla constató a través de la ventana que la cocina del citado inmueble se encontraba llena de basura por el suelo. Intentó localizar a la propietaria del mismo con resultado infructuoso y se trasladó la información al departamento de Sanidad del Ayuntamiento al poderse tratar de un problema grave de salubridad, así como de no reunir las condiciones mínimas para vivir.

Sobre las 20:50, la Policía Nacional requirió la presencia de la policía local al haber detenido un vehículo cuyo conductor podía ir influenciado por la ingesta de bebidas alcohólicas. Se procedió a realizar la prueba de alcohol, que arrojó una tasa final de 0,72 miligramos por litro de aire espirado. Al conductor se le instruyó el correspondiente atestado por un presunto delito contra la seguridad vial al conducir con una tasa superior a 0,60.

Por último, sobre las 4:20 de la madrugada una pareja requirió presencia policial al tener graves problemas de convivencia con su hijo mayor de edad. Tras entrevistarse los agentes con los tres, optaron por invitar al hijo a que abandonase el domicilio a dormir en otro lugar, lo cual hizo en ese momento, así como informaron a los padres de los recursos disponibles a nivel institucional en este tipo de situaciones.

Te puede interesar