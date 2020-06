El pleno de Tudela pide al Gobierno que aporte el 100% del conservatorio

02/06/2020

Navarra Suma e Izquierda-Ezkerra unieron este lunes sus votos en el pleno del Ayuntamiento de Tudela para aprobar una moción presentada por el primer grupo en la que insta al Gobierno foral a firmar un nuevo convenio para financiar el conservatorio, ya que el actual concluye en noviembre. Un convenio que incluya “todas las partidas económicas” para las necesidades de este centro musical y que contemple también un aumento de plazas financiando todas ellas. Los tres concejales del PSN se abstuvieron después de defender que el Gobierno está cumpliendo con el convenio vigente con un “cumplimiento estricto del acuerdo”.

Precisamente, los socialistas presentaron una enmienda a esta moción en la que pedía que el nuevo convenio se pueda incluir en el plan Reactivar Navarra impulsado por el Gobierno cubriendo las necesidades económicas y educativas y financiando todas las plazas. Pero fue rechazada por NA+, ya que consideró que es necesaria una aportación continuada y no puntual.

Precisamente el portavoz de Navarra Suma, Pedro González, criticó con dureza al del PSN, Ángel Sanz, que la semana pasada dijo que el primero estaba intentando engañar a la ciudadanía porque el Gobierno foral cumplía con su compromiso de financiación.

González lo negó en una intervención dura y recordó que el convenio actual aporta 370.000 € y que el gasto anual asciende a 480.000, ya que financia 55 plazas y no las 63 actuales que, además, se podrían tener que ampliar porque este año hay 26 solicitudes que se podrían quedar fuera. “Eso es lo que cuesta y me trata de mentiroso. Es una indecencia”, le dijo a Sanz. Y recordó que el 60% del alumnado no es de Tudela, sino del resto de la comarca. “Su partido pidió lo mismo la legislatura pasada. Habla en su contra”, añadió. Sanz insistió en el “intento de engaño” de González y destacó que el Gobierno cumple el convenio.

Donde sí encontró apoyo NA+ fue en I-E. Marisa Marqués recordó que la legislatura pasada, con su grupo en la alcaldía, se consiguió el mejor convenio de la historia, pero añadió que cada año hay alumnado que se queda sin plaza. “Carlos Gimeno es ahora consejero de Educación -fue concejal la pasada legislatura- y lo entiende perfectamente. Es un centro que da servicio a toda la Ribera y hacen falta más plazas y un acuerdo no de 4 años, sino continuado. Hay que buscar el acuerdo”, dijo.

ESCUELAS INFANTILES

Por otro lado, el pleno también aprobó, con los votos a favor de Navarra Suma e I-E y en contra del PSN, que el Gobierno revise su aportación a los centro de 0-3 años que gestiona el Ayuntamiento, ya que no se han cobrado las cuotas a las familias desde el 16 de marzo al estar cerrados.

Pedro González dijo que el coste del personal para el Ayuntamiento es de 60.000 euros al mes y Ángel Sanz (PSN) le respondió que la Ley dice que los desajustes tienen que ser asumidos por los Ayuntamientos. Algo a lo que González dijo que estos desajustes se deben a la situación del coronavirus y que fue el Gobierno el que obligó a cerrarlos. También reclamó que se concreten las medidas para abrirlos, ya que se puede hacer desde el 25 de mayo.

Por último, todos los grupos condenaron los altercados de violencia de grupos de la izquierda abertzale en Pamplona tras concentraciones en favor del preso de ETA Patxi Ruiz, condenado por asesinar al que fue concejal de UPN en la capital navarra Tomás Caballero. También se condenaron las pintadas que aparecieron en su apoyo y que el coste de borrarlas fue de 600 euros, según dijo el alcalde.

DUDAS SOBRE LAS TASAS DE PISCINAS Y LAS TERRAZAS

Durante el pleno se dejaron ver dudas sobre la exención del pago de terrazas de bares que anunció el Ayuntamiento hasta el 1 de agosto para apoyar al sector y también sobre las tasas que se anunciaron la semana pasada para acceder a las piscinas municipales.

En cuanto al primer tema, inicialmente se iba a debatir en el pleno la modificación de la ordenanza para variar los precios de las piscinas, pero se acabó retirando. El secretario dijo que hay un informe de Intervención que señala que no se puede aprobar con carácter retroactivo y que se puede hacer según una Ley descontando el coste que corresponda al estar abiertas menos tiempo y limitarse el acceso a uno de los tres turnos diarios que se han establecido. La concejal de Deportes, Irune García, dijo que se valoró el coste, pero que luego se les dijo que había que hacerlo de otra forma, aunque las tarifas son casi las mismas que plantearon. Está previsto que se abran el 1 de julio.

I-E también preguntó sobre la exención del pago de terrazas hasta el 1 de agosto. Dijo que, por Ley, esta devolución de la tasa es obligatoria del 14 de marzo al 10 de mayo y preguntó como se iba a hacer con el resto de fechas si la Ley no lo permite. La concejal de Hacienda, Irene Royo, dijo que está a la espera de la solución que aporte la Federación de Municipios y que si no se puede eliminar la tasa se hará de otra forma, como a través de ayudas, y siempre con seguridad jurídica.