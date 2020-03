Tudela desinfecta sus tres residencias ante la “inacción” del Gobierno

31/03/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Tudela inició el lunes la desinfección de las tres residencias de mayores de la ciudad ante la “inacción” del Gobierno de Navarra. Así lo explicó el lunes el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, quien denunció que el Ejecutivo foral no ha actuado en estos centros pese a la necesidad existente ante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus.

Ante esta “pasividad” del Gobierno de Navarra, el alcalde tudelano decidió encargar esta labor a la agrupación local de Protección Civil Tudela. De hecho, cuatro voluntarios de esta entidad llevaron a cabo el lunes la desinfección de la residencia de la Real Casa de la Misericordia, centro que cuenta con 178 residentes sobre 180 plazas.

Protección Civil continuará este martes esta labor en la residencia Torre Monreal (96 residentes sobre 120 plazas), para culminar su misión el miércoles desinfectando la residencia Nuestra Señora de Gracia (La Milagrosa), centro que tiene ocupadas las 85 plazas con las que cuenta.

“El Ayuntamiento mantiene contacto diario con los directores de las tres residencias. Conocemos perfectamente su situación y necesidades y, por ello, si el Gobierno foral no las atiende, nos vemos en la obligación de ayudarles”, afirmó Toquero.

"POR NUESTROS MAYORES"

El alcalde tudelano mostró el lunes su malestar con el Gobierno foral. “Estamos viendo cómo se están desinfectando residencias de otras localidades, y las nuestras, no. Ahora tenemos las necesidades que tenemos y entendemos que hay que actuar con celeridad. Y ahí no nos va a temblar el pulso”, apuntó el primer edil, quien afirmó que “estamos asumiendo competencias que no nos corresponden”. “Entiendo que el servicio de desinfección de residencias debería ser un servicio que prestara el Gobierno de Navarra sin necesidad de ser solicitado. Pero nosotros no vamos a abandonar a nuestros mayores”, indicó Toquero.

Según explicó el lunes el presidente de Protección Civil Tudela, Jesús Peleato, los voluntarios encargados de estas desinfecciones acuden a los centros ataviados con botas, buzos, guantes, mascarillas y gafas de protección. “Cada uno porta una mochila en cuyo interior se almacena una disolución de agua y lejía que se pulveriza por todas las estancias”, señaló Peleato.

MÁS PRESENCIA DEL EJÉRCITO

Pero el malestar del Ayuntamiento de Tudela no tiene al Gobierno foral como único destinatario. Y es que, como señaló Toquero, durante la pasada semana el consistorio ribero remitió hasta tres cartas al delegado del Gobierno, José Luis Arasti, solicitándole la presencia “continuada” en la ciudad del Ejército y de la UME, así como de efectivos del Acuartelamiento Militar de Bardenas Reales “para las labores que sean precisas en orden a garantizar la seguridad sanitaria y civil”.

“Se nos contestó que se iba a dar traslado de estas solicitudes al Ministerio de Defensa, pero ya no sabemos nada más. Somos conocedores de que desde el acuartelamiento de Bardenas la disposición a colaborar con efectivos y recursos técnicos es máxima..., pero estamos a la espera de un visto bueno que no llega”, concluyó Toquero.

El Ayuntamiento aloja a personas sin hogar en el Albergue Municipal

Otra de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Tudela ante el avance del coronavirus ha sido la asunción de la gestión directa del Albergue Municipal de Tudela, hasta ahora a cargo de una empresa, para poder alojar en él a personas sin hogar. Este centro tiene una capacidad para alojar a 24 personas.

Según explicó el alcalde, Alejandro Toquero, el consistorio solicitó el domingo 22 de marzo al Gobierno de Navarra la presencia en Tudela de la UME (Unidad Militar de Emergencia) para llevar a cabo labores de desinfección de este albergue, además del Centro de Personas Sin Hogar, y para realizar tareas de vigilancia del mismo “ante las distintas situaciones especiales en las que se encuentran los nuevos usuarios del albergue”. “Todavía no hemos obtenido respuesta y, ante ello, decidimos actuar asumiendo la gestión directa del albergue y contratando una empresa de seguridad privada”, apuntó el primer edil, quien también adelantó que mañana miércoles se instalará en el centro una carpa con 8 habitaciones más.