Detenida en Tudela por resistencia a la policía

La Policía Municipal de Tudela detuvo en la madrugada del pasado domingo a una mujer como presunta autora de un delito de atentado y resistencia a la autoridad. La citada detención se produjo a las 4.35 horas en la calle Aranaz y Vides de la ciudad por “insultar, escupir e intentar agredir a los agentes cuando estos no accedieron a dejar a la mujer subir en el vehículo policial, cosa que pretendía sin dar ninguna explicación de por qué solicitaba el traslado ni a dónde”, según informaron ayer desde el cuerpo local de seguridad de la capital ribera.

Por otro lado, un total de 9 conductores fueron denunciados por la Policía Municipal de Tudela entre los días 3 y 6 de enero por dar positivo en drogas o alcohol.



La primera intervención fue a las 22.08 horas del viernes, en la carretera de Corella, donde se produjo un accidente en el que se vieron implicados un turismo y un ciclomotor. El conductor del ciclomotor resultó herido y fue trasladado al hospital, siendo posteriormente dado de alta. Tras someterse al test de drogas dio positivo en cannabis, cocaína y opiaceos. La conductora del turismo fue denunciada por no respetar la prioridad de paso del ciclomotor.



Además, a las 3.30 horas del sábado se denunció a otro conductor en la avenida de Zaragoza tras dar positivo en THC, cocaína,anfetamina y metanfetamina. A las 22.20 horas del domingo, en la carretera de Alfaro, también se denunció a otros dos conductores -uno por conducción negligente y otro por dar positivo en THC y cocaína-, así como por portar armas blancas en el turismo sin causa justificada. Otro hombre fue denunciado a las 0.45 horas del lunes en el paseo de Invierno por dar positivo en cannabis, anfetamina, metanfetamina y cocaína, y por no haber realizado la ITV al vehículo. Además, se le detuvo por no tener vigente el permiso de conducción. La última denuncia a un conductor por dar positivo en THC, anfetamina y metanfetamina fue a las 5.30 horas del lunes.

Los denunciados por dar positivo en alcohol fueron una mujer que resultó herida leve en un accidente que tuvo lugar a las 16.58 horas del sábado; y tres hombres, uno el domingo y dos el lunes, que dieron una tasa de 0,54, 0,41 y 0,48, respectivamente.



Por otra parte, la Policía Municipal intervino en la madrugada del sábado en una pelea entre dos personas que se produjo en la calle Pablo Sarasate. Uno de ellos tenía heridas en la cara y en la cabeza. También intervino en el bar El mundo de Tulsa a las 6.59 horas del lunes para colaborar con responsables sanitarios en el traslado al hospital de dos jóvenes que presentaban una fuerte intoxicación, al parecer por consumo excesivo de alcohol y drogas. Durante la intervención, los agentes fueron increpados e insultados por otro joven, por lo que fue denunciado.



Además, a las 8.35 horas del lunes se trasladó al hospital, desde la calle Caldereros, a otro joven de 31 años, al parecer por el abuso en el consumo de alcohol y drogas.

