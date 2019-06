I-E pide al nuevo alcalde que audite el Ayuntamiento de Tudela

Actualizada 24/06/2019 a las 15:15

El grupo municipal de Izquierda-Ezkerra ha pedido este lunes al nuevo alcalde de Tudela que cumpla con la primera medida que anunció y haga una auditoría del Ayuntamiento.



"Hace unas semanas explicamos ante los periodistas cómo dejábamos las cuentas del consistorio, con 10 millones de euros en inversiones y 6,5 millones de euros de financiación ajena", dice en un comunicado I-E, y añade que ahora reclama esa auditoría después de que el alcalde haya comentado que "la situación económica es buena", pero no "tan bien" como esperaba porque hay "muchísimo dinero comprometido".



Pedir una auditoría "es la forma que tenemos de entender la política en Izquierda-Ezkerra", señala el exalcalde Eneko Larrarte, quien subraya además que su gobierno "ha dejado lanzados un sinfín de proyectos para la ciudad".



Y ha recordado que en 2015 se encontraron "menos de 500.000 euros de inversiones en presupuesto y ningún proyecto de futuro".



Larrarte ha afirmado además que si Alejandro Toquero no conocía la situación de las nuevas piscinas y campos de fútbol "quizá es porque no dedicó más de 10 minutos a reunirse conmigo durante la etapa de transición".



"A pesar de ello se facilitó la incorporación de un representante del nuevo gobierno a las reuniones del proyecto días antes de la toma de posesión. Y lo mismo podríamos decir de los demás proyectos", ha añadido, y destacado que los nuevos ediles "han declinado la oferta de colaboración del equipo saliente y han despedido a buena parte del personal de confianza sin realizar un traspaso de poderes ordenado".



Para Larrarte, "Navarra Suma ha querido hacer borrón y cuenta nueva. Volver a 2015 como si estos cuatro años de avance y progreso para la ciudad no hubieran existido".

