UPN presenta 20 enmiendas "viables y realistas" al Presupuesto de Tudela

Actualizada 17/12/2018 a las 12:36

El grupo municipal de UPN de Tudela ha detallado este lunes las 20 enmiendas parciales que va a presentar al anteproyecto de Presupuesto Municipal de 2019 de la capital ribera y que ha definido como “viables, realistas y perfectamente cuadradas”.



Así lo ha manifestado su portavoz Natalia Castro en una rueda de prensa en la que ha desgranado la veintena de propuestas de los regionalistas que, a su juicio, servirían para enmendar y mejorar unos presupuestos que “vuelven a mostrar la incapacidad de gestionar del equipo de gobierno” y que no contienen “ninguna partida para la reactivación de la economía”.



“Muchas de las inversiones recogidas corresponden a proyectos que ya estaban sobre la mesa cuando gobernaba UPN, lo que evidencia que esa era la línea a seguir”, ha señalado Castro, quien a su vez ha criticado que algunas de las propuestas del equipo de gobierno en las cuentas son “electoralistas”.



Te puede interesar





“Como en el caso de la reforma de Lestonnac, nos siguen vendiendo las mismas obras año tras año y después no se realizan, aunque debemos reconocer que, por fin, en este 2018 se han acometido algunas intervenciones importantes”, ha matizado la portavoz del grupo municipal de UPN de Tudela.



Entre las enmiendas de los regionalistas, cabe destacar su propuesta de aumentar en 75.000 euros la partida de mantenimiento de calles y plazas, el estudio de viabilidad para la construcción de un camping en la ciudad, un concurso de ideas para la urbanización de la plaza de la Estación y la creación de un plan de impulso y apoyo a la industria y la innovación.



Además, desde UPN incluyen incrementos en partidas de mantenimiento de caminos agrícolas (30.000 euros), de polígonos industriales (20.000 euros), de alumbrado público (30.000 euros) y de las fiestas patronales (50.000 euros).



Acerca de los días previos al pleno del próximo 21 de diciembre, en el que se debatirán las cuentas municipales, Natalia Castro se ha mostrado crítica con los tiempos dados por el equipo de gobierno a los grupos de la oposición para en análisis de los presupuestos.



“Lo denunciamos el año pasado y volvemos a hacerlo ahora. Recibimos el anteproyecto del viernes 30 de noviembre a las ocho de la tarde, cuando por delante teníamos varios días inhábiles en los que los técnicos municipales no suelen estar disponibles”, ha relatado la portavoz regionalista.



“Una vez más no hay una participación real de la oposición a la hora de proponer mejoras en torno a los presupuestos y volvemos a ser testigos de un mero traslado formal del anteproyecto”, ha sentenciado Castro.



La regionalista ha denunciado también que los grupos de la oposición recibirán el presupuesto de la plantilla orgánica del Ayuntamiento mañana 18 de diciembre por la mañana, con “apenas unas horas para trabajarlo antes de la comisión informativa de Hacienda”.

Etiquetas UPN Unión Pueblo Navarro

Selección DN+