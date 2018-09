UPN ve "falta de previsión" con el inicio del curso en el Torre Monreal de Tudela

Actualizada 19/09/2018 a las 11:02

El portavoz de UPN en materia educativa, Alberto Catalán, ha criticado la "falta de previsión y planificación" del Departamento de Educación en relación con el inicio del curso del Colegio Público de Educación Especial Torre Monreal de Tudela.



"Con el comienzo del curso escolar las familias de los alumnos de este centro de educación especial, los más sensibles del sistema educativo, se han encontrado con la desagradable sorpresa que, como ya ha ocurrido otros años, sus hijos no van a poder hacer uso desde los primeros días de septiembre de un recurso tan importante para ellos como es la piscina", ha explicado en un comunicado.



"Este recurso les permite hacer diferentes actividades, la más importante la relacionada con la estimulación psicomotriz de sus cuerpos, pero no lo van a poder utilizar porque el Gobierno no ha contratado todavía monitor", ha reprochado.



Para Catalán, "esta situación es un ejemplo claro de la nefasta gestión que se viene realizando por parte de los actuales responsables del Departamento de Educación, ya que las fechas de comienzo de curso son conocidas y las instalaciones a poner en marcha para dicho comienzo también".



"Es incomprensible e injustificado que el Departamento de Educación no actúe a tiempo y vaya cubriendo con retraso las necesidades en este centro, siempre llega tarde", ha censurado.



Por otro lado, Alberto Catalán ha criticado que el Departamento de Educación "no haya aprovechado los meses de verano para comenzar las obras que estaban previstas" en este centro. "Hablar del segundo semestre del año como informó el Departamento es una tomadura de pelo, ya que no es lo mismo comenzar las obras en julio con todo el verano por delante que hacerlo en octubre con el curso ya comenzado", ha remarcado.



El regionalista ha esperado que "las obras que se van a realizar en los sótanos del centro y que no están destinadas para el mismo, como se quiso hacer creer por algún grupo en el Parlamento de Navarra, sino para trasladar allí el CREENA, se realicen sin afectar notablemente al desarrollo del centro educativo en el inicio del curso escolar".

