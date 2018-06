Tudela dará continuidad al Navarra Sur tras “cumplir” sus expectativas

El Ayuntamiento de Tudela dará continuidad al Navarra Sur Festival tras haber cumplido sus expectativas la primera edición de este evento celebrada el pasado fin de semana y que contó con las actuaciones destacadas de Loquillo y el grupo madrileño Izal. Así lo afirmó el jueves la edil de Juventud, Silvia Cepas, quien calificó como “un éxito” el desarrollo de este evento en cuyo recinto del paseo del Prado actuaron además otros diez grupos. Una iniciativa que se completó con otras actividades en la ciudad como catas de vinos y cerveza, rondas gastronómicas, talleres o conciertos gratuitos.



Anselmo Pinilla, promotor de este evento que le adjudicó el consistorio, también consideró positivo el resultado del festival, teniendo en cuenta la “fuerte” inversión realizada y el haber podido contar solo con dos meses para preparar algo que era nuevo. Se mostró satisfecho a pesar, según dijo, “de no haber llegado a los objetivos”. En este sentido, indicó que la asistencia al recinto del festival durante los dos días -1 y 2 de junio- fue de alrededor de 5.000 personas -unas 1.400 el primer día y 3.700 el segundo-, “y en torno a las actividades preparadas en la ciudad habrán pasado unas 6.000 personas”. “Esperábamos haber vendido unas 500 entradas más, pero esto no quita el éxito”, indicó, al tiempo que consideró que el Navarra Sur fue “un festival de altura” y confió en que “ese plus último de público se incorpore el año que viene”.



Respecto a la procedencia del público, señaló que en torno al 50% era de Tudela y el resto de otras localidades de la comarca “y de hasta 11 provincias”. “Los hoteles estuvieron al 96% de ocupación y los hosteleros nos dan dicho que están muy contentos”, comentó. Estimó el impacto económico del evento en la ciudad en unos 200.000 euros “sin contar con el impacto generado dentro del recinto del festival”. Añadió que “en las barras hubo unas 45 personas trabajando, en producción 12 o 14, etc.”.



FECHA Y UBICACIÓN



Pinilla reconoció que promover un primer festival “es muy complejo”. “Hemos superado todos los obstáculos”, añadió, haciendo referencia a que por la fuerte lluvia se estuvo planteando cancelar el concierto de Loquillo, “pero decidió salir”. En cuanto a los resultados económicos, dijo que ha invertido cerca de 200.000 euros y el Ayuntamiento casi 35.000. “Más o menos cubriré gastos. En general en las primeras ediciones se pierde dinero, pero sigo interesado en el festival “, señaló, al tiempo que abogó por retrasar el próximo año su fecha de celebración al tercer fin de semana de junio.



Cepas indicó que tras el “éxito “ del primer año, “ahora hay que ver qué tenemos que mejorar porque vamos a hacer lo imposible para que continúe un festival de esta envergadura”. Abogó por que siga su ubicación en el paseo del Prado, agradeció el trabajo de todos los que lo han hecho posible, y destacó la ausencia de incidencias durante los días. “Protección Civil sólo atendió una herida en un talón y un corte en una barbilla”, dijo.

