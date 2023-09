Critican "la supresión de ayudas para comedor" de alumnado de Tulebras y Barillas

UPN ha criticado que el departamento de Educación del Gobierno de Navarra "haya suprimido las ayudas para comedor del alumnado de Tulebras y Barillas que debe desplazarse por carecer de centro y ser escolarizado en el colegio público Santa Vicenta María de Cascante". ha criticado que el departamento de Educación del Gobierno de Navarra "haya suprimido las ayudas para comedor del alumnado deque debe desplazarse por carecer de centro y ser escolarizado en el colegio público Santa Vicenta María de Cascante".

"Hasta ahora, ese alumnado, en calidad de alumnos transportados, han tenido derecho a que se les abone el transporte y el comedor escolar, tal y como se establece en la normativa al respecto", han señalado los regionalistas en una nota.

UPN ha censurado que "en este comienzo de curso, las familias han recibido la notificación de que no tienen derecho a la subvención del comedor debido a que la implantación de la jornada continua obliga al alumnado a quedarse a las actividades extraescolares de tarde para poder recibir la subvención del comedor escolar".

"Según las propias familias afectadas y los ayuntamientos de ambas localidades, se organizaban para recoger al alumnado después de comer, ya que habían optado por no participar en las actividades de la tarde, pero el planteamiento del departamento de Educación es que, si no continúan en el centro hasta el final de las actividades, tampoco se les subvencionará el comedor escolar", han expuesto desde UPN.

Desde la formación regionalista han rechazado "la negativa a solucionar esta problemática" y han pedido al departamento de Educación que "rectifique" y atienda las demandas de las familias y ayuntamientos afectados, "habilitando la solución más adecuada para posibilitar el ejercicio del derecho que les asiste y la conciliación familiar".

"Nos consta que se han aportado otras soluciones, pero se han encontrado con la cerrazón del departamento, lo que nos parece inaceptable. Luego desde el Gobierno de Navarra se llenan la boca hablando de cohesión territorial, facilitar la vida en los pueblos más desfavorecidos y de igualdad de oportunidades", han concluido.

EL PP TAMBIÉN LO CRITICA

El PP ha criticado también este martes que "se les niegue la subvención del comedor" a las familias de 34 niños que forman parte del alumnado transportado de Barillas y Tulebras al colegio público Santa Vicenta María de Cascante, y a los que "el pasado 21 de septiembre se les informó repentinamente de que durante este curso el Gobierno de Navarra supeditaría la subvención del comedor a hacer uso del transporte escolar diariamente tanto a la ida como a la vuelta".

El presidente del PPN, Javier García, ha hecho suya "la queja" de estas familias y ha exigido "una solución" porque considera que "no es de recibo que el Gobierno de Navarra informe de esta decisión con el curso ya comenzado y sin apenas margen para la organización". A su juicio, "esto supone poner trabas a la conciliación de la vida familiar y laboral y además las familias ya tenían las extraescolares de sus hijos escogidas y pagadas, lo cuál va a dificultarles todavía más el día a día".

Según ha indicado el PPN, "la mayor parte de las familias de Barillas y Tulebras no hacen uso del transporte escolar a la vuelta, pues recogen a sus hijos a la salida del comedor en el propio centro". "Y esto es así porque el horario de vuelta es a las 17 horas, tras las extraescolares", ha añadido.

Con la nueva normativa, "las familias van a perder la subvención del comedor o se van a ver obligados a que sus hijos se queden a las extraescolares". "No entendemos cómo es posible que se vincule el coger el autobús y acudir a las extraescolares con tener derecho a comedor subvencionado", han señalado desde el PPN.

"¿Qué ocurrirá con los niños que, queriendo hacer uso del transporte escolar, y por lo tanto del comedor, no quieren acudir a las extraescolares del centro? ¿A cargo de quién quedarán hasta las 17 horas? El departamento de Educación no puede quedarse de brazos cruzados, los alumnos de las zonas rurales no merecen esta marginación ni este recorte en sus derechos", ha expresado García.