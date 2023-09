Regantes de Tudela reclaman 245.000 euros a quien fuera su secretario durante 30 años

En la denuncia, se indica que el denunciado estuvo trabajando sin contrato para la comunidad de regantes durante 13 años, que “abusó de su cargo” como gestor y que, entre los años 2009 y 2022, el querellado sacó de la cuenta corriente de la comunidad en metálico 430.000 euros, conforme arroja un informe pericial encargado por la acusación al efecto. Este importe -se añade- fue extraído en efectivo de la cuenta corriente de la comunidad de regantes “sin autorización” para tal operación. No obstante, sólo le reclama 245.000 euros. “Es la diferencia entre lo que debería haber cobrado el querellado y lo realmente cobrado”, por lo que los 245.000 euros se consideran el dinero “cobrado de más”.

La comunidad de regantes acusa al exsecretario de administración desleal y apropiación indebida. Afirma que hubo un “abuso del cargo”, de “hacer y deshacer a su antojo”, ya que argumenta que el demandado “jamás tuvo un poder específico concedido por la comunidad de regantes para efectuar disposiciones en metálico y menos aún para autocobrarse cantidades”. El modo de proceder, siempre según recoge la denuncia, consistía en sacar dinero “por sí y para sí” con un documento en el que sólo constaba su firma. No cumplía la norma de los estatutos que establece que para tal acción debe contar con la autorización del presidente de la comunidad de regantes y de dos vocales. En los documentos, se apunta, sacó dinero con su sola firma “de manera unilateral”.

Inicialmente según la querella, en las disposiciones de dinero, el querellado ponía como concepto “nómina”, pero desde marzo de 2011 lo cambió y escribía “Administración” o “Gastos de administración”.

La comunidad de regantes, igualmente, detalla que el querellado, al principio, extraía el dinero “de una sola vez” y que, desde marzo de 2011, “lo hacía en varias disposiciones mensuales”, algo que según la acusación responde a la “clara finalidad de evitar el posible control del Banco de España cuya legislación prohibió desde entonces disponer de más de 1.000 euros en efectivo”.

La querella, presentada por unanimidad de la Junta de Gobierno a primeros de mayo, fue admitida a trámite a mediados de junio, y se encuentra en fase de instrucción.

VIDA LABORAL DEL DENUNCIADO

El demandado fue nombrado secretario de Huertas Mayores el 19 de octubre de 1992, algo que constó en un acta de la comunidad, y cesó voluntariamente octubre de 2022, si bien continuó trabajando hasta final de 2022. Su dimisión coincidió en el tiempo con el momento en que Enrique Castel Ruiz dejó de presidir la comunidad de regantes. Castel Ruiz ha sido presidente de la citada entidad durante 37 años, desde 1985 hasta final de 2022. A principios de este año, además de nuevo secretario, se eligió nuevo presidente: David Navarro.

En la vida laboral del querellado consta que, después de 17 años de actividad, en octubre de 2009, causó baja en la Seguridad Social como empleado por cuenta ajena y dejó de tener relación contractual con la entidad. Este hecho “no aparece reflejado en acta alguna” de la comunidad. Según la querella, el denunciado procedió “sin el consentimiento ni conocimiento de la Junta de Gobierno de la comunidad ni de la Junta General, abusando de su posición y, previsiblemente, del manejo de la firma digital”.

SIN COTIZAR A LA SS NI IRPF

Posteriormente, entre 2009 y 2022 estuvo sin contrato. “No consta en los archivos de la comunidad de regantes ninguna nómina del querellado siendo él quien las confeccionaba. Tampoco consta factura alguna por él emitida. No hubo cotización de la Seguridad Social y en el modelo fiscal 190, de retenciones de trabajo, que también confeccionaba el secretario”, indica la denuncia

El querellado se volvió a dar de alta en la Seguridad Social, según la querella, en mayo de 2022, como trabajador por cuenta ajena en la comunidad de regantes, y se mantuvo hasta diciembre de 2022. En estos ocho meses, se efectuaba una transferencia por 1.374 euros al mes “pero al mismo tiempo siguió cobrando cantidades fuera de nómina y se llevaba en metálico otra cantidad de 1.111 euros mensuales, en dos cobros de 600 y 511,87 euros”. En 2022, el que fuera durante 30 años secretario cobró 41.500 euros (nómina más el dinero en negro ). El documento subraya que no dejó en la oficina “ninguna nómina ni suya ni del resto del personal que él debía confeccionar.

CLAVES

​¿Qué es una comunidad de regantes? Su finalidad es gestionar el uso del agua para el riego de distintas fincas agrícolas. Sus órganos son la asamblea o junta general (todos los regantes) y la junta de gobierno (un grupo de vocales elegidos en elecciones)



El secretario es un cargo de confianza y de vital importancia por su papel de gestión económico-administrativa de la comunidad.



No están fiscalizadas. Estas comunidades no están fiscalizadas. No pagan impuestos.