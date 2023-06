Chivite anuncia medidas contra los ediles del PSN en  Castejón aunque no sean afiliados

PSN, María Chivite, ha anunciado este lunes que adoptarán las "medidas oportunas" con los dos concejales de Castejón que este sábado votaron a favor de la alcaldía para UPN, dejando sin el cargo al candidato de IU-Contigo. La secretaria general del, ha anunciado este lunes que adoptarán las "medidas oportunas" con los, dejando sin el cargo al candidato de

Con un pleno compuesto por 4 concejales de UPN, 4 de IU-Contigo, 2 de PSN y 1 de Somos Castejón, los votos socialistas dieron la alcaldía a UPN, por primera vez en democracia tras varias alcaldías socialistas y de IUN.

Chivite ha señalado en Tudela a los medios de comunicación que en este caso "no se cumplieron las directrices que la propia organización dio a los compañeros de Castejón y por lo tanto haremos el expediente oportuno".

Ha apuntado que los dos ediles socialistas, Aniceto Pérez Vicente y Gardenia Gregoria Coloma Moyano, no son afiliados del PSN, "pero sí se tomarán las medidas oportunas".

La dirigente socialista ha destacado que ya han dicho "claramente" a IU-Contigo y al conjunto de esta población navarra que "estas no han sido las directrices, que eran procurar gobiernos de izquierdas y progresistas en los ayuntamientos, como hemos hecho por ejemplo en Corella, en Peralta y en otros".

Por su parte, Aniceto Pérez, que se presentó a las elecciones como independiente en la lista del PSN, ha explicado a EFE que convocaron en Castejón una reunión a la que invitaron a participar a todos los afiliados socialistas y, con los que acudieron, "se decidió lo que se consideró más adecuado para el pueblo".

"Yo lo que quiero es lo mejor para Castejón. Siempre me ratificaré en ello, a mí lo que me mueve es el amor por mi pueblo, por gestionar las cosas bien", ha destacado Pérez, quien ha asegurado que en la reunión "entendimos que podía haber una colaboración con UPN para sacar adelante cosas en beneficio del pueblo".

Tras resaltar que "no hay nada que ocultar, en la vida no hay que ocultar nada, y menos en estas cosas", el concejal ha considerado que, al ser independiente, el PSN no le abrirá un expediente. "Yo no quiero hacer daño a ningún partido, yo quiero el bien de mi pueblo", ha afirmado.

Pérez, quien ha declarado que "es muy distinta la política que se hace en los pueblos de la que se hace a nivel de Navarra, de España o de Europa", ha puesto de relieve que "desde UPN también han dicho que, en este caso, ellos van a dejar las siglas tanto suyas como nuestras aparte y que vamos a formar un equipo y que cada uno ocupe el mejor puesto que sepa desempeñar".

"Vamos a trabajar en un equipo y hasta ahora me lo han demostrado porque ya han mejorado algunas cosas", ha comentado el concejal, quien ha apuntado que "puedes tener unas discrepancias" con otro partido, pero "no tengo discrepancias en absoluto en lo que es la libertad".