El vizcaíno Iker Mugarra San Martín gana el XVII Certamen de Pintura al Aire Libre de Monteagudo

Iker Mugarra San Martín, del Valle de Trápaga (Vizcaya), se proclamó este sábado 3 de junio vencedor del XVII Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre José Luis Sanz Magallón-Villa de Monteagudo.

Mugarra, quien ya ganó este mismo concurso en sus ediciones de 2021 y 2012, recibió un premio en metálico de 3.000 euros por una obra en la que muestra distintas fachadas de casas de la calle Cierzo de la villa ribera.

“Suelo venir muchos fines de semana al sur de Navarra ya que aquí la luz es muy distinta a la que tenemos en el norte..., aunque hoy la lluvia ha hecho que me sintiera como en casa”, bromeó Mugarra, quien indicó que el próximo año no volverá a Monteagudo, “ya que algunos pintores tenemos la norma no escrita de no repetir en la edición siguiente del concurso donde hemos ganado”.

El segundo premio, dotado con 1.500 euros, se lo llevó la zaragozana Ana Cristina Pelandreu Facundo, mientras que el tercero (700 €) fue para el madrileño Francisco Javier Sanz Plaza.

El cuadro de honor se completó con otros tres premios (600 euros cada uno) que fueron para Benigno Rodríguez Sánchez, de Gijón (4º); Carlos Gil Motero, de Murcia (5º); y Robert Martí Ripoll, de Lleida (6º).

El jurado del concurso estuvo compuesto por el alcalde en funciones de Monteagudo, Mariano Herrero (presidente); José Mª Sanz Magallón Rezusta, presidente de la Fundación Castillo de Monteagudo (secretario); y los vocales Teresa Posada -conservadora de pintura flamenca del Museo del Prado-, Cristina Álvarez de Sotomayor -pintora-, Begoña Allende Salazar -pintora-, Alfredo Pérez de Armiñán -vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando-, Isabel Martínez-Bordiú -pintora-, Jan Díez Ochoa -pintor-, Carlos López González -pintor-, y Manuel Corpas Rubio -especialista en pintura-.

Al concurso se presentaron 19 obras. Todas ellas se podrán ver en la exposición que se abrirá en la casa de cultura los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de junio en horario de 19.30 a 21 horas los viernes y sábados; y de 12 a 14 horas, los domingos.