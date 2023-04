El Volatín estalla contra la Guerra de Ucrania

Tudela gritó este sábado un rotundo no a la Guerra de Ucrania. Lo hizo con la misma fuerza con la que explotó el Volatín, muñeco que representa a Judas y su muerte tras haber traicionado a Jesús, y protagonista de esta señalada ceremonia de la Semana Santa de la ciudad.

Y es que el acto, y las miles de personas que llenaron la plaza de los Fueros, se dedicó a apoyar a la Comunidad Ucraniana de Tudela -a quien el Ayuntamiento cedió la lectura del pregón del acto-, en un conflicto que supera el año de duración y del que, lamentablemente, todavía no se atisba su final.

Así, el Volatín lució un atuendo -realizado por Ana Gil Gimeno- que representaba a un soldado en un tanque y que se quemó en cuanto explotó el petardo en forma de puro que llevaba en su boca. Después, los restos de esa vestimenta se fueron desprendiendo del cuerpo de madera del muñeco durante el intenso volteo al que fue sometido el pelele por parte de los miembros de la Brigada Municipal.

Del disfraz del Volatín solo quedó la careta y la peluca, y ambas fueron arrancadas por el miembro de la brigada David Pérez Ruberte, quien realizó esta tarea entre los aplausos de los presentes.

GRACIAS A LA RIBERA

Unos aplausos que previamente al ajusticiamiento del Volatín recibió Yulia Savchyn, quien ejerció como pregonera en representación de la Comunidad Ucraniana de Tudela.

Savchyn leyó su discurso desde el balcón de la Casa del Reloj junto a la también integrante del colectivo Lesia Gerdieva.

Tras ser presentada por el pregonero de 2022, el periodista Serafín Ramírez Gamen, Savchyn aprovechó su intervención para agradecer “a la gente de la Ribera” el apoyo recibido durante este año de una guerra “más propia de épocas pasadas”. “Pero a pesar del sufrimiento, cabe lugar para la esperanza y la alegría”, indicó Savchyn, quien recordó que hoy domingo, “en esta misma plaza, aparecerá el Ángel, símbolo de Paz”.

La ceremonia concluyó con el esperado lanzamiento, por parte de la Orden del Volatín, de más de 1.000 balones donados por Diario de Navarra.

Desde el corazón de Tudela..., hasta Ucrania



Texto íntegro del pregón del Volatín leído por Yulia Savchyn, en nombre de la Comunidad Ucraniana de Tudela.



Buenos días a todos los tudelanos y tudelanas, tanto de nacimiento como de corazón.

Para la comunidad ucraniana es un verdadero orgullo y honor poder realizar el pregón en una fecha tan señalada como esta.

Hoy es el día del Volatín , una festividad que representa la muerte de Judas por su traición a Jesucristo. Este muñeco de madera, que se viste de forma ridícula y que lleva en su boca un enorme puro, será volteado con el fin de que con este acto se vaya todo el mal, toda la desgracia y el dolor de la Tierra.

Celebramos con Tudela la Semana Santa, pero no podemos olvidar que en nuestro país se está batiendo una guerra más propia de épocas pasadas, pero que tristemente están viviendo nuestras gentes en estos precisos instantes.

Nosotros y todos los ciudadanos pacíficos de Ucrania, vemos con ira y desesperación cómo nuestra tierra se llena de sangre, y nuestras ciudades arden y se reducen a cenizas.

Pero a pesar de todo este sufrimiento, cabe lugar para la esperanza y la alegría. Mañana, en esta misma plaza, aparecerá el Ángel, símbolo de Paz, y con su bajada vendrán buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo.

Desde el fondo de nuestros corazones les deseamos una feliz Semana Santa. Y os agradecemos todo el apoyo y ayuda recibida. Nos inspiráis a no perder la fe, dándonos fortaleza y aliento.

No hay palabras suficientes para agradecer a la gente de la Ribera todo lo que nos habéis aportado. Gracias de corazón por todo. Juntos superaremos cualquier adversidad.

Mañana la Bajada del Ángel estará cargadas de emociones. El niño Diego Martón Arriazu se deslizará por la maroma para anunciarle a la Virgen que su Hijo ha resucitado, invitándonos a sumarnos a su alegría.

Gracias al Ayuntamiento por habernos otorgado el ser pregoneras de este acto tan tudelano.



Feliz Semana Santa.

Gracias.

¡Viva el Volatín!

¡Viva el Ángel!

¡Viva Tudela!