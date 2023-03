Alejandro Toquero confirma que se presentará a la reelección como alcalde de Tudela por UPN

Alejandro Toquero, que logró la mayoría absoluta las pasadas elecciones encabezando la candidatura de Navarra Suma, ha confirmado que volverá a presentarse a la alcaldía de Tudela, en esta ocasión, y tras la ruptura de la coalición con PP y Ciudadanos, al frente de la lista de UPN. Su elección tendrá que ser ratificada el martes por el comité local y, más adelante, por el consejo político de su partido. Era un secreto a voces, pero el tiempo pasaba e incluso dio pie a generar rumores de todo tipo. Pero este jueves,, que logró la mayoría absoluta las pasadas elecciones encabezando la candidatura de Navarra Suma, ha confirmado que volverá a presentarse a la alcaldía de Tudela, en esta ocasión, y tras la ruptura de la coalición con PP y Ciudadanos, al frente de la lista de. Su elección tendrá que ser ratificada el martes por el comité local y, más adelante, por el consejo político de su partido.

Con su anuncio, ya está casi al completo la nómina de candidatos para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo: Eneko Larrarte (Contigo Tudela); Olga Chueca (PSN); Irene Royo (PP); Carlos Pérez-Nievas (Ciudadanos); y Edurne León (EH Bildu). Sólo quedaría por confirmar el cabeza de lista de Vox, que todo hace indicar que será el ex concejal por el PP Javier Fernández; y si hay candidatura de Vecinos por Tudela, que en los anteriores comicios llevó como líder al también ex edil por Tudela Puede Ignacio Martínez.

Toquero, de 44 años, casado, con una hija y licenciado en Ciencias de la Información -actualmente en excedencia de su trabajo como director de Marketing de la empresa PVT de Tudela-, compareció en solitario en la sede de UPN de Tudela y señaló que su partido le animó a hacer el anuncio en Pamplona, pero dijo que prefirió hacerlo en la capital ribera porque es "mi casa". "Mi pasión por Tudela me trajo hasta aquí y mi pasión por Tudela me hace anunciar que mi intención es seguir en este empeño", añadió, al tiempo que dijo que "todavía es pronto" para hablar del resto de integrantes de la candidatura.

Parlamento foral, este jueves por la mañana dejó claro que no será así. "Cuando Toquero se presenta en Tudela, se presenta en Tudela. El que se presenta a dos cargos sabrá si los puede compatibilizar. Yo creo que no, que el cargo de alcalde exige estar al 100%", declaró, quizás en referencia a Irene Royo, candidata a la alcaldía y número 2 al Parlamento por el PP.

Además, quiso dejar claro, en tiempos complicados para su partido por la marcha de algunos de sus miembros al PP o listas independientes, que "Tudela es mi sitio y UPN es mi sitio". "Soy leal a ambos porque es lo que me enseñaron en mi casa. Me siento completamente libre en UPN para llevar a cabo las políticas y los proyectos que plasmamos en nuestro programa electoral de 2019. Y sé que voy a seguir teniendo la misma libertad para ejecutar el que presente en 2023. UPN no se debe a lo que dice Madrid o Bilbao, y sé que Tudela tiene voz en mi partido", aseveró.

A partir de ahí, aventuró que no va a ser una campaña fácil. "Las presentaciones de otras candidaturas ya me han hecho ver que Toquero será el enemigo a batir. Mi imagen va a ser distorsionada hasta límites caricaturescos. Ya me han llamado de todo. Lo asumo y lo combatiré con hechos", recalcó.

Y fue lanzando mensajes al resto de candidatos. "Los hechos dicen que Tudela, en estos últimos cuatro años, no ha sido un lugar gris y de confrontación. Ha sido una ciudad que se ha defendido, como nunca, ante los ataques que ha recibido. Flaco favor hacen el resto de los candidatos vendiendo esa imagen de nuestra ciudad, que está muy por encima de sus apocalípticas, irreales y electoralistas perspectivas", señaló.

Aunque sin citarlo, también se dirigió al que se presume como su máximo competidor, Eneko Larrarte. "Hay quien ya ha declarado que regresa a casa para ganar Tudela. Yo lo contesto que lo que yo quiero es que Tudela gane. Ahí está la diferencia", dijo.

Y lanzó otro dardo a Larrarte, que dimitió como concejal tras no lograr la alcaldía y se marchó al Gobierno foral como director general de Vivienda, algo para lo que tuvo incluso que dejar la afiliación a su partido, IU. Una crítica que, aunque tampoco lo dijo, se puede hacer extensiva a Olga Chueca, candidata del PSN, directora de área de Servicios Sociales la candidatura anterior con Larrarte de alcalde, y que en esta ocupa la subdirección de Familia y Menores del Ejecutivo foral. "Observo que Tudela se ha convertido en el lugar al que regresan los mal entendidos como profesionales de la política, aquellos a los que ya se les han cerrado las puertas de otros destinos más provechosos. Quien durante los últimos cuatro años ha estado en Pamplona y no ha movido un dedo por Tudela viendo cómo nos atacaban, nos menospreciaban, sólo ha contribuido a difuminar la línea roja que deberíamos mantener, por higiene democrática, con la izquierda abertzale. Ahora vienen de Pamplona candidatos que han participado en un Gobierno de Navarra que nos ha llevado hasta el Tribunal Supremo para no dar a los tudelanos lo que es suyo. Se hacen llamar progresistas y sociales, pero han votado en contra del progreso de Tudela, han destrozado esas palabras", aseveró.

También lamentó que Bildu, "empoderada por el gobierno de María Chivite", se presenta por primera vez a las elecciones municipales en Tudela. "Ya están aquí, sabedores del apoyo que van a tener desde el espectro llamado progresista. Que no cuenten conmigo", dijo.

Por último, incidió en que el Gobierno foral ha hecho perder "cuatro años" a Tudela "tras el engaño perpetrado en 2019". "Nos prometían una Carta de Capitalidad, un tercer centro de salud o un nuevo grado en el Campus de la UPNA de Tudela, por nombrar sólo tres de sus bombas de humo", afirmó.

DISPUESTO A ESTAR CUATRO AÑOS EN LA OPOSICIÓN

Tras la comparecencia de Toquero, llegó el turno de las preguntas y una de ellas fue si la ruptura de Navarra Suma, coalición que le dio la mayoría absoluta en 2019, puede ser un riesgo para volver a ser alcalde. “Yo creo que los tudelanos van a premiar el trabajo de estos cuatro años liderados por UPN. Han visto cómo trabajamos, cómo hemos defendido Tudela. Creo que la gente no tolera a personas que abandonan y luego vuelven, ni en política ni en la vida, y UPN va a tener un respaldo mayoritario de los tudelanos”, dijo.

También se le cuestionó por los últimos cruces de declaraciones entre UPN y PP. “Quien diga que Toquero es afín a Bildu, es no conocer lo que llevamos trabajando y defendiendo Tudela. Fue un error del PP y le digo que no somos su enemigo. Hay que bajar esa tensión dialéctica porque no es bueno para ellos. El PP se equivoca. Si hay un partido que ha defendido siempre la foralidad y una Navarra dentro de España, ha sido UPN”.

Sobre los movimientos internos en su partido, con alcaldes como los de Fustiñana y Villafranca, que han decidido presentarse en candidaturas independientes y no bajo las siglas de UPN, afirmó: “Están en su derecho, pero creo que es un error”.

Y, por último, también se le preguntó por un posible pacto con Vox. “No entra en mis planes”. ¿Aunque sea necesario para gobernar?”, se le insistió. “No entra en mis planes”, insistió.

Tras la rueda de prensa, otra cuestión fue si está dispuesto a estar cuatro años en la oposición si no llega a la alcaldía. “Por supuesto”, respondió.