Camarero que atrapó a un ladrón en Tudela: “Estaba atendiendo la terraza del bar y salí corriendo”

Como consecuencia de la misma sufrió rotura del peroné, y al caer se golpeó también el hombro derecho y la cabeza. Fue trasladada al hospital, donde fue atendida, y desde este martes se recupera de las heridas en su domicilio.

El hombre fue detenido por la Policía Local como autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa y trasladado a la comisaría de la Policía Foral para su puesta a disposición judicial.

Como explicó un hijo de la víctima, su madre, que cuando ocurrieron los hechos tenía muy buena calidad de vida y estaba con una amiga de la que se despedía tras haber salido ambas a tomar un café, se encuentra algo baja de moral y un poco aturdida por la medicación que toma para el dolor. Agradeció la intervención de los vecinos que colaboraron, llamando con tal fin a Raúl Abril.

Y es que fue Abril, junto con Fran Suárez, camarero del bar Quei Plaza, situado en la plaza de los Fueros, quienes, junto a otro joven, persiguieron al detenido hasta el paseo del Queiles, alcanzándolo “a la altura de donde estaba antes el restaurante La Mafia”, dijeron.

Abril y Suárez, tras sujetarlo uno de cada brazo, lo llevaron de nuevo a la plaza, donde “enseguida vino la patrulla de los municipales y se hizo cargo de él”, dijo el primero, quien indicó que, a mitad de este trayecto de regreso, “llegaron también otros dos jóvenes que se habían quedado atendiendo a la señora”.

FUE “MUY RÁPIDO”

Abril explicó que estaba tomando un café en la terraza del Quei Plaza , contigua a la Casa del Reloj, bajo uno de cuyos arcos estaban las dos amigas, cuando se percató de lo que ocurría.

Vio que el hombre echaba a correr y “salí detrás de él”, algo que también hizo el joven ya citado, al que no conoce y al que “me hubiera gustado darle las gracias ya que, si no, yo no sé si lo hubiera cogido”.

Destacó también la llegada de Suárez, quien no dudó al afirmar que “fue todo muy rápido”. “Estaba atendiendo la terraza del bar y salí corriendo tras el hombre”, expuso.

Abril y Suárez coincidieron en que no se lo pensaron a la hora de iniciar la persecución. “Reaccioné sin más”, dijo Suárez. Abril señaló que “lo que pensaba es que no sabía si lo iba a coger, porque tengo 63 años”. “No sé de dónde sale la fuerza”, expuso. Los dos apuntaron que este tipo de sucesos “no deberían pasar”, y más con una persona de avanzada edad.