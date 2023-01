Vuelven las trenzas de la Virgen de la Paz de Cintruénigo

trenzas de dulce típicas para la festividad de la Virgen de la Paz que celebra pandemia. "¡Este año por fin hemos podido hacerlas!”. Así de contentas se mostraban las encargadas de elaborar laspara la festividad de la Virgen de la Paz que celebra Cintruénigo y cuyo día grande tendrá lugar el próximo martes 24. Y no es para menos, ya que, durante dos años, con mucha tristeza, tuvieron que dejar de hacerlas a consecuencia de la

“Estamos encantadas de poder retomar la elaboración”, comentaba Carmen Montes, que mantiene esta tradición familiar que dura más de 250 años en la localidad y que en 2020, justo antes de la pandemia, dada la imposibilidad de encontrar relevo, cedió a Mª Paz García, propietaria del horno Artesano Josefa´s, y a su marido Toño Banzo.

Aunque, actualmente, tanto Carmen, como su hija Verónica Álvarez y su nieta Claudia Álvarez (de 10 años), les ayudan en su elaboración. Para poder hacer las trenzas se requiere de 4 personas mínimo. “Este año mis amigos Mª Pilar Fernández y Manuel Magaña, que siempre me han estado ayudando, no pueden por motivos personales, así que viene su prima Belén Muro, con la que estamos encantadas y agradecidas” comentaba Carmen.

La benjamina de la familia, Claudia, ya es toda una artista confeccionando las trenzas. A sus 10 años ya muestra total destreza en la tradición de la abuela, que le ha estado enseñando desde muy pequeña. “Me gusta hacer las trenzas y cuando les digo a mis amigas que por la tarde no puedo ir a jugar porque me voy a hacerlas, me dicen: ¡qué buenas!”, comentaba Claudia Álvarez, que ya reclama su bata blanca como el resto de las elaboradoras.

“La gente nos pregunta si este año habrá trenzas y se pone muy contenta cuando les decimos que este año sí”, añadía Verónica.

LA ELABORACIÓN

Estas trenzas son elaboradas con azúcar (unos 200 kg) y agua, con un trabajo manual muy laborioso y meticuloso, además de requerir paciencia y destreza.

En primer lugar, se hierve el agua junto al azúcar en una cacerola de cobre hasta que se consigue el punto de caramelo. Luego se vuelca su contenido sobre una mesa de mármol, se deja enfriar y empieza el trabajo a mano de estirar la masa para finalizar con el trenzado, que simula el pelo que llevaba en la antigüedad la imagen de la Virgen de la Paz.

Las 8.000 trenzas de color blanco y rosa que se elaboran en unos 15 días son bendecidas por el párroco, Santiago Jiménez. En las tiendas habituales (Antojos, Cooperativa de Consumo, panadería de la calle Arrabal) se puede adquirir una bolsa de 6 unidades por 4,50 euros, a 2,40 las 3 unidades, y a 0,80 euros la de unidad.

Las trenzas no se quedan solo en la localidad, sino que todos los años les piden desde Fitero, Corella o incluso otras partes de España o del mundo, allá donde haya cirboneros.

En cuanto a los actos, estos días será el Festival Contrebia, y mañana habrá proyección de cortos, una ronda de bares o degustación de migas. Ya el domingo se montará un parque infantil y se disputará una velada de pelota mano. El lunes se celebrará el último día de la Novena a la Virgen y se prenderá la hoguera, algo que harán los Donantes de Sangre; y el martes será el día grande con el canto de la aurora y misas a las 9 y las 19 horas en la parroquia.