Tudela recupera los terrenos de la antigua cooperativa de Labradores

El Ayuntamiento de Tudela y AN Sociedad Cooperativa han suscrito un acuerdo por el que los terrenos de la citada cooperativa situados en la carretera de Tarazona, junto al campus de la UPNA -antigua cooperativa de Labradores- vuelven a manos del consistorio. Esta reversión se produce, como apuntó el Ayuntamiento, “tras años sin encontrar la fórmula para que la ciudad pudiera hacerse” con los citados terrenos que el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, calificó como “estratégicos, para incorporarlos al sistema general educativo previsto o para otros usos que señalan los distintos informes redactados por los servicios técnicos municipales de Urbanismo y el área de Industria”.

El propio Toquero y el consejero de AN Sociedad Cooperativa, José Luis Blanco, suscribieron ayer el citado acuerdo que, como incidió el primero, “desbloquea una situación que se había extendido en el tiempo”. Los terrenos, formados por dos parcelas registrales con diferentes cargas cada una, suman una superficie de 17.404 metros cuadrados y en ellas hay edificadas naves, silos y otras instalaciones dedicadas a la actividad agrícola.

Fruto de este acuerdo, por su parte, el Ayuntamiento vende a AN Sociedad Cooperativa otros terrenos por valor de 418.237 euros para que amplíe sus instalaciones situadas en la carretera de Corella. Una decisión que se adopta, como indicaron desde el consistorio, después de que “AN Sociedad Cooperativa mostrara su interés” en la citada ampliación, “para lo que precisaba de varias parcelas de propiedad municipal colindantes a las suyas”. Añadieron que, “tras presentar un estudio pormenorizado de la ampliación (viabilidad, creación de hasta 50 nuevos empleos, etc.), se ha dado por buena la venta de dichas parcelas y se tramitará la pertinente modificación del PGOU para adaptar la vigente ordenación de las zonas afectadas a las necesidades del plan de inversiones presentado en el Ayuntamiento de Tudela”.

Acuerdo para venta y permuta

Como se recordará, ya en la anterior legislatura, con el equipo de gobierno formado por I-E, PSN y Tudela Puede, se alcanzó un acuerdo de venta y permuta de tierras entre el Ayuntamiento y el grupo AN, aprobado en pleno y no materializado, para recuperar las citadas parcelas de la carretera de Tarazona y ceder a AN otras en la carretera de Corella para ampliar sus instalaciones.

El entonces alcalde, Eneko Larrarte, tras calificar el expediente, que llevaba abierto desde 2006, de “complejísimo”, apuntó la posiblidad de poder contar con un centro tecnológico sobre la construcción en los terrenos de la antigua cooperativa de Labradores. Ya en esta legislatura, I-E planteó ubicar un centro audiovisual en estos terrenos, y no en el edificio de Sementales como plantea el equipo de Gobierno de Navarra Suma.