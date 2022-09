Calderete para todos en Fitero

calderete que se prepara todos los años en fiestas de Fitero y del que pudieron disfrutar este viernes 545 personas en el Paseo Viejo, a pesar del viento y la amenaza de lluvia. 120 kilos de conejo, 30 litros de aceite, 7 kilos de chorizo, otros 6 de costilla adobada y 7 de costilla normal, 6 kg de tomate, 30 kg de puerros, 50 de cebollas, 3 kg de sal, 20 garrafas de agua de 8 litros y 9 capazos y medio de patatas. Estas son las cifras del tradicionalque se prepara todos los años eny del que pudieron disfrutar este viernes 545 personas en el, a pesar del viento y la amenaza de lluvia.

El autor de semejante calderete no es otro que el vecino Ricardo Hernández, que contó para su elaboración con la colaboración de la Asociación de Mujeres de Fitero, la Brigada Municipal y otros ayudantes. Una labor que empezó a las 8 de la mañana con el pelado de patatas con el fin de que todo estuviera listo para las dos de la tarde.

Blanca Aldanondo y Vicky Blanco

“Llevo realizando este calderillo desde 1985. Empecé haciendo un rancho en dos sartenes pequeñas para la corporación municipal y unos amigos y luego el alcalde nos propuso hacerlo para todo el pueblo. Se ha quedado como una tradición dentro de las fiestas y ya me he convertido en el ranchero mayor”, bromeaba Ricardo Hernández. “A los comensales les gusta mi calderete, o al menos eso me dicen después de comerlo”, añadía.

Una vez todo listo, los asistentes hicieron fila para recibir sus raciones y repartirse por las mesas que se prepararon en el Paseo Viejo. Tampoco faltó la bebida, ensaladas y tartas para seguir celebrando las fiestas, que concluirán mañana con el Pobre de Mí.